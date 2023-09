Escándalo: Aníbal Lotocki enfrenta una acusación por adulteración de pruebas

Esteves detalló sobre la acusación: “Es aberrante pero es cierto: alteró pruebas, historias clínicas. La historia clínica, diría yo, es una prueba excluyente ¿De qué se lo acusa? De haber hecho una transfusión en la cirugía de Cristian Zárate, recordemos que él muere producto de esa cirugía. Le hizo una transfusión y recién la cargó al día siguiente”.

“No se puede hacer eso, Lotocki. Todo lo que se hace en la cirugía se informa en el acto o posterior al acto”, agregó el periodista. “¿Qué otra cosa hizo? Rectificó la hora de la cirugía ¡Lo tachó y puso otra! ¡Además…y esto es inaudito! En la cirugía que estaba operando a un hombre que se estaba haciendo una liposucción, a cuerpo abierto… ¡Se fue de la cirugía porque tenía un zoom con su abogada pero eso no quedó registrado en ningún lado!”, explicó.

Romina Sicoli, la viuda de Zárate afirmó que la policía tuvo que entrar a la fuerza en el domicilio de Lotocki y ahí lo encontraron adulterando la documentación en cuestión. “Como alteró la historia clínica no se sabe si el anestesista es o no es anestesista”, contó Romina.

La impactante revelación de una víctima de Aníbal Lotocki: "En la resonancia salió que tengo..."

Cada vez son más los casos que salen a la luz contra Aníbal Lotocki. La muerte de Silvina Luna, que sufría las consecuencias de las intervenciones que le realizó el polémico cirujano, abrió la puerta para que se conocieran otras historias dramáticas.

Este viernes en A la tarde (América TV) hablaron con Analía, una mujer que se sometió a dos operaciones con el cuestionado médico. Este año, luego de hacerse controles clínicos, se enteró qué fue lo que le colocó en los glúteos.

"Yo me hice dos operaciones con él, una lipo transferencia y los hilos tensores en la cola", reveló la ex paciente de Aníbal Lotocki. Ambas intervenciones fueron en lugares que no estaban en condiciones. "Fue en un consultorio particular", advirtió.

Analía indicó que, ante los malestares que empezó a sentir, acudió a un especialista, quien descubrió que el polémico cirujano le colocó tanza en los glúteos. "Eso salió en la resonancia, que me la hice la semana pasada. Se la llevé al cirujano que me está tratando ahora y me dijo que lo que yo tengo es tanza", detalló.

Al igual que el resto de las víctimas de Aníbal Lotocki, ella sufre de dolores insoportables en el cuerpo y tiene temor porque no sabe qué sustancia le inyectó las veces que pasó por su quirófano.