Nueva marcha por Silvina Luna en reclamo de Justicia: cuándo y dónde será

Lotocki ya fue condenado en febrero de 2022 por lesiones graves a 4 años de cárcel y 5 de inhabilitación para ejercer la medicina luego de las denuncias de Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefy Xipolitakis.

marcha anibal lotocki.png

Lo cierto es que es este miércoles 13 de septiembre a las 13 horas en A.Alsina 1762 la Asociación Argentina de Actores y Actrices convocó a una nueva manifestación en reclamo de Justicia.

"Justicia para Silvina y para todas las víctimas de una medicina inescrupulosa", reza el flyer que se viralizó con el que se pide a la gente que asista al evento.

El mismo tendrá lugar en la sala Olga Berg. Asociación Argentina de Actores y Actrices y se espera una gran concurrencia para respaldar la iniciativa y unirse en el mismo pedido de Justicia por Silvina.

silvina luna marcha.jpg

Gustavo Conti reveló el secreto más especial de Silvina Luna sobre la maternidad

En su visita al ciclo Cortá por Lozano, Telefe, Gustavo Conti reveló el secreto de la modelo y actriz Silvina Luna sobre la maternidad, uno de sus máximos sueños en vida.

El marido de Ximena Capristo contó que Silvina había congelado óvulos para poder ser mamá, algo que ella misma había contado en entrevistas, luego de que Costa le recordó de ese gran deseo que ella tenía de formar una familia. "Ella tiene congelado óvulos, se sabía, lo había contado en una nota", confirmó Conti.

Silvina Luna le dio una entrevista a revista ¡Hola! en 2020 en la que manifestó que tenía ganas de someterse a ese procedimiento. “Si no es por la vía natural, será por otros caminos. Hay muchas maneras de ser madre”, comentaba la actriz por aquel entonces.

Y además recordó a su gran amiga: "Ella se sentía capaz de sacarse el problema de encima. En la internación la vi y era ella. Cuando entré le hablé y se río. Pagó un precio muy alto que no se merecía".

"Quería mucho a mi hijo. Ella hacía lo que quería, era la única persona que me decía no puedo ir y no pasaba nada", siguió emocionado.

Y sobre Aníbal Lotocki fue contundente y prefiere no tener diálogo: "Me da rechazo, no puedo escucharlo, yo soy muy impulsivo".