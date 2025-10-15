Escándalo doble: Wanda Nara tildó de "pulgoso" a L-Gante y Homero Pettinato apuntó sin filtro contra su ex, La Reini

Embed

"¿Eh? Ella me dejó ir a mí", atinó a responder altivo Pettinato, mientras Wanda comentaba: "Yo estoy enloquecida porque amo la moda, y ella viene a MasterChef con unos zapatos, unos tacos...". En ese momento Homero desestimó la onda de su ex al deslizar con ironía que "con dos horas de preparación todos somos divinos".

"Ella dijo que yo tenía garrapatas y una rata en mi casa", argumentó entonces el streamer y ante la consulta de Wanda sobre si eso era cierto, Homero lo negó rotundamente. "No, no tengo. Fue como para que nadie más me culee en la vida", lanzó molesto.

"Igual, no me los imagino juntos. Vos sos como hippie y ella es más pi pi cu cu", aseveró entonces Wanda con su estilo sin filtro, ante lo cual Pettinato aseguró que "el amor es así, rompe todas las barreras" y la preguntó pícaro "Nunca te enamoraste de alguien que nada que ver con vos?".

A esa altura del contrapunto, entre risas a la rubia no le tembló el pulso para responder con otra pregunta. "¿De un pulgoso querés decir?", lanzó entonces Wanda clara referencia a L-Gante con quien mantuvo un romance durante dos años, con incontables idas y vueltas por supuesto.

"No, pulgoso no, yo no soy un pulgoso. Digo, de alguien que cante cumbia", le respondió subiendo la apuesta y dejándola expuesta ante su calificativo despectivo hacia el referente de la cumbia 420. Fue allí que Wanda cerró la charla en la que veía que tenía todas las de perder asegurando que "todos hemos tenido algún pulgoso".

Cuál fue la ridícula pregunta de Wanda Nara a Cachete Sierra con la que quedó en ridículo en MastetChef Celebrity

MasterChef Celebrity arrancó esta semana en la pantalla de Telefe bajo la conducción de Wanda Nara, y poco a poco comienzan a revelarse las habilidades culinarias —y las anécdotas más divertidas— de los nuevos participantes famosos.

En el segundo programa de esta nueva temporada, la conductora volvió a convertirse en tema de conversación en las redes sociales por una insólita pregunta que le hizo a Agustín “Cachete” Sierra, en pleno intercambio con el jurado.

Todo ocurrió cuando Germán Martitegui se disponía a probar el plato preparado por el actor: unas pechugas de pollo a la sartén con champiñones, ajo y una ensalada fresca de tomates cherry, rúcula y albahaca. Antes de degustar la comida, el chef comentó con simpatía: “No me gusta decirte Cachete. Pero bueno, te dicen Cachete”.

El actor respondió con naturalidad: “Está muy bien”. Fue entonces cuando Wanda intervino con total espontaneidad y lanzó la pregunta que desató las carcajadas del estudio: “¿Por qué te dicen Cachete?”. Ante la sorpresa general, Sierra se limitó a mirar a cámara, sonrió y señaló su rostro, dando a entender la obvia respuesta sin decir una palabra.

El divertido momento no tardó en viralizarse en redes, donde muchos usuarios destacaron el desparpajo de la conductora y el carisma del actor. Más tarde, Cachete explicó frente a cámara el origen de su apodo: “De chiquito tenía muchos cachetes y salió de ahí. Siempre fui cachetón de arriba y de abajo. Era Cachetón y después fue mutando a Cachete, que me parecía más amistoso. El de abajo todavía sigue un poco, el de acá se fue”, bromeó.

El episodio dejó en claro que, además de la competencia gastronómica, el reality promete grandes momentos de humor y complicidad entre los participantes, el jurado y una Wanda Nara que no deja de sorprender con sus ocurrencias.