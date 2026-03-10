Moria Casán dejó ver la intimidad de su casa y compartió cómo avanza la renovación de su habitación

La arquitecta también reveló que el proyecto ya fue aprobado por la diva y que el equipo se encuentra terminando los aspectos técnicos antes de comenzar con la obra. "Ya tenemos el proyecto aprobado con Moria y estamos ultimando los detalles más técnicos para poder llevar a cargo la obra", explicó.

Dormitorio Moria Casán actual

Hoy el cuarto presenta paredes mayormente verdes y un respaldar de cama decorado con flores amarillas, elementos que aportan una estética vibrante. Para equilibrar ese impacto visual, la ropa de cama se mantiene en tonos blancos y el mobiliario se completa con dos mesas de luz ubicadas a cada lado de la cama.

Otro de los cambios más importantes afectará a uno de los sectores más distintivos del dormitorio: el hidromasaje. Según adelantó la profesional, ese espacio será transformado para crear un baño en suite más funcional. "Vamos a hacer un espacio de ducha amplio con una mampara de vidrio. Todo el espacio donde tiene la bacha, será un lugar de maquillaje exclusivamente, con muebles en melamina laqueada", detalló.

La reforma apunta a reorganizar la distribución del dormitorio para optimizar cada sector y adaptarlo mejor a las necesidades actuales de Moria Casán, quien continúa con una intensa actividad laboral en televisión. La intención es modernizar el ambiente sin perder la impronta glamorosa que distingue a la One, que ya se muestra entusiasmada con esta nueva etapa en su casa.

Dormitorio Moria Casán tras las refacciones

Cuál fue el tajante veredicto de Moria Casán tras el duro posteo de Graciela Alfano contra Susana Giménez

El histórico enfrentamiento entre Susana Giménez y Graciela Alfano volvió a quedar en el centro de la escena tras un explosivo mensaje que la actriz publicó en sus redes sociales y que generó un fuerte revuelo en el mundo del espectáculo. En ese contexto, Moria Casán no se mantuvo al margen y decidió opinar sobre el tema desde su programa La mañana con Moria (El Trece).

Fiel a su estilo frontal, la conductora analizó el contenido del posteo que Graciela Alfano dirigió contra la diva de los teléfonos y que rápidamente despertó comentarios y debate en distintos ámbitos del espectáculo.

Durante el ciclo televisivo, Moria Casán dejó en claro que, más allá de lo que se diga públicamente, las protagonistas de este tipo de disputas suelen estar al tanto de cada detalle. "La gente ve todo, no es que no lo ve, se lo traga. No tenés manera de no ver lo que dice uno del otro", expresó, dando a entender que Susana Giménez seguramente conoce el contenido del mensaje.

Al profundizar en el análisis, la conductora también se refirió al estilo que caracteriza a Graciela Alfano, quien a lo largo de su carrera supo protagonizar varias polémicas mediáticas. Según explicó, la actriz tiene una forma muy particular de generar confrontaciones dentro del ambiente artístico.

Embed

"Siempre tiene una confrontación realmente provocadora Alfano. Su Giménez tiene una percepción de acoso con respecto a que le tiene envidia, que la quería matar Alfano a ella y que Alfano le hace brujerías", recordó Moria Casán, trayendo al presente algunos de los argumentos que en su momento mencionó Susana Giménez sobre su histórica rival.

En esa misma línea, la conductora continuó describiendo cómo suele reaccionar Graciela Alfano frente a ese tipo de acusaciones. "Alfano se ríe de eso y le dice vieja de mi... y le dice de todo porque dice a mi no me vas a poner el mote de mufa", comentó, repasando el tono que suele adoptar la actriz en sus respuestas públicas.

Durante el programa, el periodista Gustavo Méndez también aportó su mirada sobre el mensaje que encendió nuevamente la polémica. “La interpretación y el palazo que le tira Graciela Alfano a Susana es que la trata un poquito de rellenita. Como que el cuerpo no es hegemónico. Como que el cuerpo no es acorde a lo que tenía puesto”, analizó.

Por último, Moria Casán cerró su reflexión dejando en claro que este tipo de enfrentamientos entre grandes figuras del espectáculo no deja de resultarle entretenido. "A mí me divierte todo lo que sea confrontación estelar, son minas muy arriba, son mujeres del espectáculo reales y cada una tiene una manera de picantear. Ella juega con su belleza, pone en primer lugar el valor de su belleza y te muestra, después la lengua acompaña. Alfano te cachetea con la belleza", concluyó.