Escándalo en la mesa de Mirtha Legrand: ¡Ahora se filtraron las imágenes!

Si bien ya se tornó una costumbre que las invitadas vayan maquilladas y peinadas, o en su defecto lleven su equipo de profesionales para que lo hagan, lo cierto es que Ana Rosenfeld llegó sola y aún sin arreglar. Por eso, el canal le facilitó a Anto, quien se largó a llorar ante los malos tratos de la abogada que no se mostraba conforme con su trabajo.

Ana Rosenfeld en la mesa de Mirtha Legrand - historia spoiler Ángel de Brito.jpg Ángel de Brito compartió imágenes exclusivas de la grabación del programa de Mirtha Legrand, tras la crisis y enojo de Ana Rosenfeld.

Así las cosas, y como no podía ser de otra manera, no fue otro que Ángel de Brito quien tuvo acceso a las primeras imágenes del tenso momento del comienzo de la grabación de la mesaza de Mirtha Legrand con una Ana Rosenfeld rezagada como la última comensal.

Desde las historias virtuales del periodista puede verse, entonces, a la ex angelita aplaudiendo tibiamente a sus compañeros de mesa con su cabello al natural y una sonrisa algo forzada. Eso sí, como el que avisa no traiciona, de Brito le grabó la palabra "spoiler" al video, para que quede claro que esas imágenes aún no salieron al aire.

Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale el próximo fin de semana

Se confirmaron los invitados que participarán el sábado 29 de octubre a las 21.30 hs en La Noche de Mirtha y el domingo 30 a las 13.45 hs en Almorzando con Juana, a emitirse por El Trece.

El sábado en La Noche de Mirtha, La Chiqui estará acompañada por el bailarín, coreógrafo y director teatral Aníbal Pachano anunciando su retiro de los escenarios, la actriz y conductora Florencia de la V, el cantante y compositor argentino Paz Martínez, la modelo Vicky Xipolitakis, y la abogada Ana Rosenfeld que brindará detalles exclusivos de la separacion de Wanda Nara. El show musical estará a cargo de Paz Martínez.

Mirtha Legrand Juana Viale.jpg

En tanto, el domingo en Almorzando con Juana, la conductora tendrá como invitados en la mesaza la actriz Marcela Kloosterboer, el actor, bailarín y cantante Carlos Casella, el actor y modelo Fernando Carrillo nuevo participante de El hotel de los famosos, el actor Felipe Colombo y el neurólogo especialista en ACV, el Dr. Conrado Estol.

Así será este nuevo fin de semana de los programas de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana 2022 en la pantalla chica, de la mano de la productora argentina integral de contenidos, Storylab.