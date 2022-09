Lola Latorre reveló el mal momento que pasó con Ana Rosenfeld por su pelea con Yanina Latorre: "Es una discusión entre ellas"

Lola Latorre captura LAM.jpg Lola Latorre reveló el encontronazo que tuvo con Ana Rosenfeld al cruzarla en un evento, tras la pelea de su madre Yanina Latorre con la letrada.

No obstante, la joven aclaró que en ningún momento se metió con ella, sino que sólo la utilizó como intermediaria. “Me dijo que ella nunca dijo nada de mí ni de nadie, que me respetaba siempre y que no se meta con su hija... que había dicho muchas cosas de su hija”, afirmó y sumó: “No me lo dijo mal, pero yo le dije tres, cuatro veces ‘bueno, le digo’, porque yo no me voy a meter en una discusión entre ellas dos y además no sabía lo que mamá había dicho”.

¿Cuál es el tweet enigmático de Yanina Latorre por el que Rosenfeld se dio por aludida? “La hija se presentó en un juicio por daños que le inició una ex clienta y manifiesta que vive de prestado, que no tiene dinero ni bienes. Es casi indigente la caradura”.

Embed

Ana Rosenfeld, tras haberle ganado a su ex clientas: "Los convenios que firmé son válidos"

En abril de este año, Ana Rosenfeld quedó involucrada en un escándalo. Según contaron en Intrusos, 15 mujeres denunciaron haber sido engañadas por la famosa abogada. "Las mujeres afectadas dice que ella te escucha, te aconseja, te dice que va a sacar adelanto el juicio. Luego, les hace firmar un convenio de honorarios, con una cláusula leonina", detalló por entonces Gonzalo Vázquez en el ciclo de América TV.

Este viernes, Rosenfeld se sentó en Intrusos y mencionó que la Justicia falló a su favor tras las denuncias de sus ex clientas: "Nada de lo que dijeron fue cierto. Me acusaron de haber firmado convenios de honorarios y no haber trabajado. La cámara de apelaciones se expidió y dijeron que trabajé y firmé convenios válidos".

ana-rosenfeld.jpg La abogada Ana Rosenfeld en Intrusos (América TV).

La abogada remarcó que ahora está en condiciones de recibir el porcentaje que acordaron en dicho acuerdo. "Por lo tanto, tengo derecho a cobrar los honorarios que pacté", explicó. Y agregó que "Los convenios de honorarios son legales. Y esta sentencia, que hoy me benefició en primera instancia y en cámara, les sirven a todos abogados que trabajamos y tenemos derecho a cobrar nuestros honorarios".

Por último, Rosenfeld comentó que, en toda su trayectoria, fueron pocas las veces en las que tuvo que ejecutar un convenio por incumplimiento de pago. "Tuve más de dos mil casos en mi carrera. Firmé 25 convenidos de honorarios y solo tuve que ejecutar 9", cerró.