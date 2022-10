Escándalo en la mesa de Mirtha Legrand: Llanto, maltrato y mala onda

Al parecer, la letrada que asesora a Wanda no estaba conforme con el trabajo de la maquilladora, una joven llamada Anto, quien no la pasó nada bien con las exigencias de la ex Angelita.

A su vez, la maquilladora contó que la abogada, que criticó duramente a las actuales angelitas y al programa, le exigió a uno de los estilistas de Vicky Xipolitakis que la maquille, y el peinador de Vicky, Rodrigo, se negó.

Yanina Latorre reveló detalles inéditos del escándalo, y reveló que el broche de oro fue cuando, en un corte del ciclo que conduce Mirtha, Ana Rosenfeld le pidió que la retoque, de muy mal modo, y la maquilladora se largó a llorar por los malos tratos de la abogada.

Yanina Latorre se quebró al hablar del pasado humilde de su madre

Este viernes en LAM (América TV) se armó un debate en torno a la familia de Thiago Medina. Hace unos días, Camila, la hermana del participante de Gran Hermano 2022, relató que viven en un barrio humilde de La Matanza, perdieron a su madre de muy chicos y tienen changas para llegar a fin de mes.

Estefi Berardi cuestionó a la hermana del joven porque el más pequeño de la familia había contando que iba a cartonear junto a Thiago para tratar de ayudar con la economía del hogar.

Yanina Latorre se solidarizó con la realidad de la familia Medina y narró una historia personal conmovedora. "Mi mamá viene de una familia muy pobre. Mi mamá a los 12 años tuvo que dejar el colegio y salir a laburar", comenzó diciendo la angelita.

"Mi abuela no era una hija de p... ni una maltratadora, ni una mala persona. Era una empleada doméstica. Vino en un barco en España y no tenía a nadie. La violaron y quedó embarazada. Quedó sola, con mi mamá y mi tío, que salieron a laburar", siguió, con la voz entrecortada.

La panelista remarcó que su madre siempre fue un ejemplo para ella por eso. "Yo soy la hija de mi mamá. Me fue bien. Soy profesional y pude salir adelante. No podes decir que el niño no que salir a laburar. Mi abuela ni fue una basura, no le quedó otra", sentenció.