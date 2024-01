Escándalo teatral: sugestivos posteos de Mariano Martínez y Gastón Paul expusieron un feroz enfrentamiento

image.png

En las redes, Pochi de Gossipeame advirtió este detalle. "Gastón Pauls felicitó a todos los del elenco de la obra menos a Mariano Martínez", expresó la experta en encontrar perlitas de los famosos.

Lo más curioso fue que, casi como una respuesta a Gastón Pauls, Mariano Martínez publicó una historia con una frase sugestiva. "Se corrige en privado y se felicita en público. A eso, mi querido amigo se llama educación", expresó. Para muchos hay un feroz enfrentamiento entre ellos, que quiere salir a la luz.

Mariano Martínez reaccionó con firmeza ante los rumores de un recorte en la cuota alimentaria de su hija

Hace unos meses comenzó el rumor de que Mariano Martínez habría reducido la cuota alimentaria de su hija con Camila Cavallo, luego de que la modelo comenzara una relación amorosa con Mario Guerci.

A raíz de esta información, Intrusos (América), habló en una nota con el actor, y lejos de dar muchos detalles sobre el supuesto conflicto económico, deslizó: “Mira, sinceramente no hablo más de mis cosas íntimas o mis cosas privadas porque lo que fui aprendiendo y me fue pasando es que no tengo nada que aclararle a nadie ni exponer mis cosas”.

"Tengo buena relación con las dos madres de mis hijos, soy una persona que se quien soy y la gente que me conoce sabe quién soy. Lo que digan me tiene sin cuidado", sumó.

En ese sentido, el cronista puntualizó en lo que sería el origen de este rumor, y le consultó por su relación con Guerci. "No lo cruce nunca a Mario pero esta todo bien con todo. No tengo ganas de aclarar nada y es mi vida privada, con toda la buena onda del mundo. Yo se la verdad y nada más", contestó.