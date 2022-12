Escándalo total en Gran Hermano 2022: un participante rompió el aislamiento

"Es muy loco lo del celular, te lo juro, me tiró un beso, aparte le vi la cara, nunca le había visto la cara así a alguien", le dijo Julieta al resto de los participantes.

Alfa quiso saber cómo había ocurrido todo. "En la habitación escucho un ruido, miro y había un celular pegado. Como lo miro a los ojos, contacto visual, y me hace (le tira un beso)", siguió la joven.

"¿Te tiró un beso?", indagó Marcos, sorprendido. "Me tiró un beso. Lo juro por Dios. Y ahí se fue para atrás y no lo vi más. Pero le vi la cara con el celular y, como lo miré a los ojos, no le quedaba otra", detalló Disney.

En las redes, muchos usuarios cuestionaron el contacto que tuvo la joven con el exterior. ¿Gran Hermano tomará alguna medida?

Gran Hermano 2022: Jimena Barón destrozó a Agustín por una frase polémica

Agustín Guardis es uno de los participantes más populares de Gran Hermano 2022. El joven ha logrado avanzar en el juego con un gran apoyo del público, que lo han bautizado "Frodo", en referencia a "Frodo Bolsón" de El señor de los anillos.

En las últimas horas, en las redes sociales, se viralizó un video de una polémica charla entre algunos de los chicos en el jardín de la casa más famosa.

En ese conversación, Agustín le dice a sus compañeros que tiene un "backup" con fotos íntimas de las chicas con las que estuvo. "Yo las tengo guardadas, así que si se mandan un moco... Las tengo en Drive, en una carpetita. Y empiezo a mandarlas)", aseguró el joven.

En su cuenta de Twitter, Jimena Barón expresó su indignación luego de enterarse de la actitud de Frodo: "Con lo de guardar nudes (desnudos) para extorsionar, yo me bajo, che".

Algunos usuarios respaldaron la postura de la intérprete de La Tonta, mientras que otros la criticaron por cuestionar a uno de los participantes más populares del reality de Telefe.