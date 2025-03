Escandalosa acusación contra Julieta Poggio y que perjudica a Coti Romero

IG Julieta Poggio peluquero.jpg

Tras ello, Julieta salió con los tapones de punta desde sus Instagram Stories. “Este chabón es lo más falso y trucho que hay. ¡No le crean nada de lo que sube!”, escribió picante. Pero ante semejante acusación, el estilista no dudó en salir a responderle y fue letal. “¿Falso por qué? ¿Por no bajar a Coti Romero porque vos me lo pedís?”, disparó picante el peinador, también desde sus historias virtuales de Instagram.

Pero eso no fue todo. Porque en un siguiente posteo agregó sin filtro: “Justo ella, que la ‘mamánager’ me mandó a bajar a Coty y Juliana. Si no quiere que la suba, entonces que pague, porque llegó hecha un loco y más. No se baja a las personas de las redes sociales. Luego de realizarse el trabajo me llamó la ‘mamánager’ para pedir que baje a Coty y a Juliana, y que no las suba. Yo soy un nexo para que otros emprendimientos las vean, ¿Es lindo meterse con el laburo de los demás, ‘Popogio’?”.

En tanto, tal parece que el enojo del peluquero fue tal que publicó un extenso y picantísimo descargo desenmascarando a la exhermanita, tras las versiones de que la del video no era ella sino alguien creado con inteligencia artificial. “Si dicen que no sos vos en los videos, tranqui, no es mi culpa. Capaz están acostumbrados a verte con veinte filtros, y cuando te ven sin edición se confunde. No es culpa mía que el HD muestre lo que los filtros tapan”, disparó de movida.

Al tiempo que arremetió al deslizar: “Si no te reconocen, capaz es momento de revisar cuántos filtros usás, no quién te peinó. El pelo te lo dejé soñado. Así que bajate un poco de la nube, que no hicimos nada más que lo que vos pediste”. “Y encima ni siquiera me hablaste vos. Mandaste a tu mamá a que me diga que baje a Coty y a Juliana. ¿Qué es eso? ¿No podés decir las cosas sola? ¿O te molesta ver a otra brillar al lado tuyo?”, continuó sin filtro.

Por último, el peluquero le hizo saber a Poggio: “Yo trabajo hace años con gente del medio que no necesita armar escándalos ni bajarle el laburo a otras personas para sentirse mejor. Así que si vas a decir que soy ‘trucho’, al menos decilo vos y no te escondas atrás de nadie”.

Julieta Poggio se quebró al hablar de las críticas que recibe por su relación abierta

Hace unos meses Julieta Poggio blanqueó estar en una relación abierta con Fabrizio Maida, y desde aquel momento recibió distintos cuestionamientos acerca de su forma de vivir su intimidad.

Cansada de todas estas críticas, en el último programa de streaming de Rumis (La Casa) la influencer decidió tomarse unos minutos para hacer un descargo y terminó quebrada al hablar de la situación.

“Yo no soy de engancharme con los chats, pero hoy están bastante pesados con el tema de mi relación abierta con Pancho y les quiero decir... ¿Ustedes qué saben? ¿Qué dicen que yo no estoy enamorada?”, manifestó.

Además, enumeró ciertos aspectos de su relación y siguió: "¿Qué saben cómo soy yo con mi novio? Las cosas que nos decimos, cómo me entiende y me acompaña, los momentos que compartimos juntos. Para mi es la persona más importante que tengo".

“Es muy feo que me juzguen, yo me abro acá con ustedes porque me gusta dar mi opiniones. Estoy muy sensible, pero me están juzgando mucho y nada...", reconoció con la voz quebrada y los ojos llorosos.