Esperanzador mensaje de Karina La Princesita a sus seguidores: "Si te sentís así..."

karina princesita 2.jpg

"Que Dios, el Universo o sea lo que sea en lo que creas te ayuden a estar bien en estos momentos. Donde deberías estar feliz porque tenés motivos para estarlo, pero sin embargo sentís que no podes porque estás roto por dentro. Si te sentís así, un abrazo y que tengas un día liviano", expresó Karina La Princesita muy emotiva.

Cabe recordar que en plano sentimental la cantante se separó de Nicolás Furman pero aseguró que aún se sigue viendo con él: “Me estoy viendo con mi ex”, confesó en Nadie dice nada.

karina princesita.jpg

La mamá de Karina La Princesita enfrentó a La Bomba Tucumana tras los dichos sobre su hija

En una entrevista radial, Gladys La Bomba Tucumana, aseguró que no tiene una buena relación con Karina La Princesita, a quien cruzó en más de una ocasión en el Bailando, el Cantando y en el ambiente de la cumbia.

"No pegamos onda. Ella no deseó tener buena relación conmigo, nunca. Yo, encima, soy de sociabilizar mucho, saludo a todo el mundo y no entiendo por qué no hay nada de onda", sostuvo la cantante.

En Intrusos, América Tv, la mamá de Karina La Princesita, Mónica Cuello, le contestó a La Bomba. "Ella no tenía onda con nadie porque (en el Cantando) criticaba a todo el mundo", retrucó.

Además, Cuello afirmó que la intérprete de La pollera amarrilla es despectiva con el resto de sus colegas. "Dice: 'yo soy la referencia de la cumbia'. Y me parece que ningunea a las demás. ¿Para qué?", cuestionó.

Por último, la mamá de La Princesita remarcó que su hija se destaca por tener humildad, algo que La Bomba no tiene. "A Karina nunca la escuché decir: 'tengo tantos hits, hice esto, hice aquello'", concluyó.