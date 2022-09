Gladys La Bomba Tucumana desató una nueva guerra contra Karina La Princesita: "No pegamos onda"

la bomba tucumana y karina la princesita - Cantando 2020.jpg Gladys La Bomba Tucumana y Karina La Princesita tuvieron más de un cruce mediático. Los más explosivos: al compartir el Bailando 2017 y el Cantando 2020.

"Podríamos habernos llevado bien en 2017, en Bailando, y ella no quiso tener buena energía conmigo, no entendí bien por qué...", disparó picante la tucumana tras afirmar filosa: "Con Karina no pegamos onda. Ella no deseó tener buena relación conmigo, nunca".

"Yo, encima, soy de sociabilizar mucho, saludo a todo el mundo y no entiendo por qué no hay nada de onda", sostuvo una reflexiva Gladys en su intento por analizar su tirante relación con Karina La Princesita, quien durante 2020 formó parte del jurado del Cantando, mientras que la tucumana era una de las participantes. Demás está decir que protagonizaron por aquel entonces más un cruce al aire, así como también cantaron juntas.

Por primera vez cantaron juntas Karina, La Bomba Tucumana, Ángela Leiva y Rocío Quiroz

Las elegidas de la movida tropical la rompieron en el arranque de una semana del "Cantando 2020", allá por el mes de octubre de ese año en plena pandemia. Karina La Princesita, Ángela Leiva, Gladys La Bomba Tucumana, y Rocío Quiroz se unieron y brindaron un show espectacular repleto de sorpresas.

Lejos de las diferencias que pudieron tener en su momento alguna de ellas, las mujeres de la cumbia reunieron sus voces y su talento para una presentación que quedará para siempre en el recuerdo.

las elegidas del cantando 2020.jpg Entre las elegidas del Cantando 2020 estuvieron Karina La Princesita y Gladys La Bomba Tucumana, junto a Ángela Leiva y Rocío Quiroz.

Karina cantó un tema de Ángela y ésta hizo lo propio con un clásico de la jurado. En tanto, La Bomba hizo su emblemático tema de la pollera amarilla y Rocío su hit "Amor de la Salada".

Luego las cuatro hicieron una especie de mashup con estrofas de sus principales éxitos, mezclaron voces y terminaron todas en el mismo escenario.