Milett Figueroa acusó a Pampito de inventar teorías sobre su separación de Tinelli y él la cruzó con todo

En otro momento de la entrevista, Milett dejó en claro que no pretende dar explicaciones privadas: "Tampoco lo voy a invitar a mi casa para que vea mi relación. Yo me quedo tranquila con mi realidad y soy feliz así".

Tras escuchar sus declaraciones, Pampito respondió con dureza: "Ella habla de su privacidad, pero ¿de qué privacidad me hablan si hicieron un reality show donde metieron cámaras hasta en el baño? Ellos muestran y cuentan todo, ellos hacen un circo de su relación".

El periodista continuó justificando su teoría: "Yo no tengo nada en contra de ellos, me dan igual. Simplemente hacemos un programa de espectáculos. Un día me crucé con una persona que está en el reality y me dice que Tinelli y Milett están separados y se muestran juntos hasta la promoción de la serie. Me lo dijo alguien allegado a ustedes. Por eso me senté en este programa y lo conté, advertí que era un chimento de pasillo".

Para cerrar, Pampito fue aún más filoso y cuestionó la carrera de la modelo: "Ella dice que vive de su arte, ¿de qué arte Milett? Decime un éxito de Milett Figueroa. En Perú me están llamando para que la destruya, allá no la quieren".

Qué dijo Milett Figueroa sobre su relación con las hijas de Marcelo Tinelli

Milett Figueroa volvió a aparecer en un estudio de televisión después de un largo tiempo y se refirió en detalle a su relación con Marcelo Tinelli, además de contar cómo es el trato con las hijas del conductor.

En La mañana con Moria (El Trece), Moria Casán fue directa y le preguntó cómo se lleva con las tres mujeres de Tinelli. Allí, la modelo explicó con claridad cuál es su postura: “Yo no quiero ocupar el lugar de absolutamente nadie, no estoy dispuesta a querer robar el protagonismo de nadie en absoluto. Eso está claro”.

Figueroa también destacó su rol dentro de la familia: “Lo que hago es acompañar. Si necesitan ayuda, ofrezco mi ayuda siempre. Soy muy buena compañera, me considero así porque me gusta acompañar. Pero también tengo una vida que me hace ser la mujer que soy”.

La conductora quiso saber si esa actitud había generado tensiones, especialmente después de lo que se vio en el reality Los Tinelli, donde Micaela, Candelaria y Juanita lanzaron algunos comentarios hacia la novia de su padre. Milett respondió con naturalidad: “No, al contrario, porque con Cande por ejemplo, coincidimos mucho en que a las dos nos gusta cantar. Yo hoy estoy en un proyecto también, estoy en una búsqueda musical muy importante para mi vida porque es la primera vez después de tantos años que estoy en un tiempo en el que siento que puedo elegir dónde trabajo”.

Por último, la modelo se puso en el lugar de las hijas del conductor y reflexionó sobre cómo sería estar en su posición: "Siento que si fuera hija de Marcelo Tinelli estaría a la defensiva todo el tiempo con cualquier mujer que tenga mi papá. Primero porque no la conozco seguramente y puede tener teorías también. Pero ya después de tres años me conocen un poco más".