Los detalles de la fuerte interna entre Mirtha Legrand y El Trece tras la salida de Jimena Monteverde

En la misma línea, Paula Varela aportó detalles sobre cómo se habría vivido la situación dentro de la producción. La panelista reveló que Viale se habría sentido expuesto públicamente como responsable de la salida de Monteverde, cuando el problema real habría sido la falta de comunicación previa con Mirtha. “Lo quieren dejar como el malo de la película”, habría comentado el entorno del productor.

Asimismo, la periodista agregó que el equipo de Legrand considera que la solución no debería pasar por prescindir de Monteverde, sino por encontrar un modo de compatibilizar ambos proyectos. Aún así, priorizar la presencia en vivo de la chef responde a una estrategia de competencia entre los canales.

Por ahora, la situación sigue sumando capítulos y evidencia que la interna va más allá de lo artístico, involucrando rating y posicionamiento de figuras clave. Mientras no hay confirmaciones oficiales, la polémica continúa, avivada por la frase de Mirtha Legrand sobre no querer trabajar sin Jimena Monteverde.

Tensión entre Nacho Viale y El Trrece - captura Intusos

Qué habló Jimena Monteverde con Mirtha Legrand tras su polémica salid del ciclo de la diva

El sábado por la noche, La Noche de Mirtha (El Trece) vivió un momento cargado de emociones cuando Mirtha Legrand se despidió de Jimena Monteverde. La velada estuvo teñida de nostalgia y tristeza, y también dejó entrever un reclamo de la conductora por la ausencia de la cocinera en su mesa.

“Jimena no está porque tiene su programa. La vamos a aplaudir, le mando un beso, la voy a extrañar, voy a llorar. La voy a extrañar mucho, mucho. Me encanta que tenga su programa, pero me hubiera gustado que continuara con esto también”, expresó Mirtha, dejando claro cuánto le afectó la partida de Monteverde.

Tras la polémica generada por su salida del ciclo de la diva, Jimena Monteverde habló públicamente por primera vez en A la Tarde (América TV) y se sinceró acerca de los motivos que la llevaron a dejar la histórica mesa.

“Ese fin de semana no pude grabar porque se me contraponen las grabaciones con el vivo y estamos defendiendo el vivo. Esperemos que se arregle, querría que sí”, comentó la chef, mostrando su intención de seguir combinando ambas tareas: participar del programa de Mirtha y conducir su propio ciclo en vivo, La cocina rebelde, por El Trece.

Embed

Monteverde admitió que la situación la tiene afectada emocionalmente: “La verdad que estoy triste porque amo a Mirtha, estuve hablando con ella y ojalá que se pueda arreglar”. La cocinera aclaró que la decisión final estuvo en manos del canal y que recién unos días antes del último programa se enteró de que no podría grabar.

“Lo manejan ellos (los directivos) y yo me enteré uno o dos días antes en realidad. Yo ya tenía todo organizado para la grabación, es más, todas las chicas fueron a cocinar y a armar todo como si no pasara nada”, relató, detallando cómo se preparó todo como si no existiera conflicto.

Por último, Monteverde se refirió a la dificultad de compatibilizar los horarios: “Justo se superpone en el exacto horario. Fue todo medio sobre el momento y ya nosotros acá teníamos planeado para grabar. Es mi programa, estamos en vivo y gracias a Dios y a la gente que nos ve nos está yendo bien. Es una cosa que escapa de mí, yo laburo las 24 horas”. Sus palabras reflejan tanto la satisfacción por su propio ciclo como la frustración por no poder mantener su participación en el programa de Mirtha.