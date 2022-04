Esteban Lamothe opinó sobre el conflicto con el INCAA y generó polémica

Embed

"No se trata de que partido político soy yo, le pegaron a trabajadores del cine que se fueron a manifestar porque @INCAA_Argentina se cae a pedazos y ustedes festejan ese horror", precisó el actor en Twitter.

Y ante las críticas que recibió donde le recordaban su apoyo al gobierno de Alberto Fernández, Lamothe explicó: "Cuando apoye a este gobierno, acá me liquidaron. Perfecto. Ahora estoy repudiando duramente a este gobierno por el horror que está pasando en el @INCAA_Argentina y también me están matando. No sirven ni para odiar". "Una lucha no anula la otra", agregó en otro mensaje.

La aclaración de Pablo Echarri sobre el conflicto en el INCAA

Ante una nota publicada por un medio periodístico, Pablo Echarri aclaró vía Twitter que no tiene ninguna intención de ocupar un cargo en el INCAA.

"Desmiento por falso y tendencioso este artículo de @LPOArg. No tengo interés de ocupar ningún lugar en el Incaa. No soy parte de ninguna avanzada sobre el presidente actual", expresó el actor.

Y remarcó: "No fue una “marcha de actores” la que señala sino del “sector”, que se manifiesta por la dramática realidad que vive. La nota trata de instalar un nuevo enfrentamiento en sintonía a los tiempos que corren. No me sumen".

"En diciembre vencen los fondos específicos asignados a distintos organismos que impulsan la cultura en la Argentina, concentrémonos en trabajar para que eso no suceda. Luego coloquémonos en el pelotón de los que producen audiovisual en el mundo", finalizó Echarri.