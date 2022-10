Juan reveló la lista de los que no soporta más en Gran Hermano 2022

El participante se sinceró sobre la convivencia y su nominación: “Me siento bien, tengo buena vibra ahora porque me doy cuenta de que ya dependo de la gente. La gente decide si quieren que me quede”.

Y remarcó: “A mí me votó la mayor parte de la casa. Obviamente, que me votaron todos los hombres menos Nacho”.

“Hay gente que me cae muy mal acá adentro", dijo Juan. Y ante la consulta de GH sobre quiénes eran en particular, detalló sin vueltas: "Me cae mal el cordobés (Maximiliano Giudici), Alexis Quiroga, Marcos Ginocchio, Thiago Medina".

"No tienen respeto por nada, entonces ya me molesta escuchar sus voces”, remarcó el taxista de 42 años.

Marianela Mirra realizó una fuerte crítica hacia Juan de Gran Hermano 2022

Desde que Gran Hermano 2022 comenzó ha estado en boca de todos, sobre todo de algunos de los ex participantes del ciclo, y algunos de sus mejores jugadores como el caso de Marianela Mirra, que disparó muy fuerte contra uno de los participantes más polémicos y uno de los nominados de esta semana: Juan, el taxista.

A través de su cuenta de Instagram, la ganadora de la edición 2007 de Gran Hermano, reconocida como la gran estratega del reality de Telefe, opinó sin filtros contra Juan Reverdito. "Juan es la reencarnación de Leonardi", escribió en sus stories, cerrando la frase con un emoji con los ojos cerrados.

Cabe recordar que Diego Leonardi perdió la final con Marianela en 2007, quien era su "amiga" pero lo "traicionó" realizando la nominación espontánea, uno de los momentos más recordados del reality.