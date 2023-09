El tiroteo sin filtros de Coki Ramírez a Esteban Trebuqc en Bailando 2023: "¿El Pelado está...?"

"Yo tengo un montón de amigos para Coki porque si Marcelo está medio distraído ahí con el Tirri", le dijo Zaira Nara a Coki. "Usted tendría alguien para Coki, ¿sería un polista?", preguntó con curiosidad el conductor.

"No, no son mi estilo Zaira", aclaró rápido Coki. "¿Por qué no es tu estilo? ¿Cuál es tu estilo?", quiso saber la modelo. "Marcelo, ponele", contestó sin filtros la cordobesa.

"Bueno, pero Marcelo hay uno solo y está todo el día paveando con el primo", chicaneó Zaira. Y ahí la cámara captó al periodista Esteban Trebucq presente en el estudio y Coki preguntó de manera directa: "¿El Pelado Trebuqc está soltero?".

Inmediatamente, Marcelo Tinelli se acercó al periodista, quien se mostró totalmente sorprendido por el gran elogio de Ramírez: "Estoy soltero, sí", contestó él con una sonrisa.

Coki Ramírez y Marcelo Tinelli protagonizaron el reencuentro más candente del Bailando 2023

Coki Ramírez volvió, después de doce años, a la pista de baile más famosa de la televisión argentina, y demostró que la química con el conductor Marcelo Tinelli sigue intacta.

Antes de hacer la coreografía, la cordobesa apuntó contra la modelo peruana Milett Figueroa, quien bailó el martes y se mostró muy acaramelada con Tinelli.

“Hola viejito mío”, saludó Coki a Marcelo y enseguida intercambiaron palabras al oído, como solían hacer siempre. “Estamos solteros, disfrutemos”, le dijo después.

Coki no se quiso quedar atrás y cantó súper cerca del conductor la canción Mi vida sin tu amor, de Cristian Castro. Al finalizar su interpretación, ella besó tímidamente al conductor.

Y no quedó ahí, porque la cordobesa le volvió a cantar. Ramírez, pegadísima al presentador, interpretó Volver a amar, también del cantante mexicano.

Cuando terminó de cantar, ambos se dijeron cosas al oído y se reían en complicidad. ¡Pura pasión!