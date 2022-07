Estefanía Berardi denunció amenazas de los fans de Locho Loccisano

"Se hizo la denuncia en delitos informáticos y ya tengo acá la documentación de quiénes son con nombre y apellido, les va a llegar una notificación, y esto va directo a un proceso judicial donde pueden terminar en la cárcel. Ya no es joda. Ya no se puede porque da miedo, es gente que puede ser peligrosa", continuó Estefanía Berardi.

Y señaló al respecto: "Hay un grupo que es muy agresivo, y no solo amenazan, sino que hostigan a determinados participantes. Ahora se la agarraron conmigo".

"Hay algunos que no están bien psicológicamente. Una persona tiene acompañante terapéutico, un tutor legal, que es peligroso. La cosa ya es seria, pero no es tanto conmigo, yo vengo después de todos los otros que lo están padeciendo", apuntó Berardi.

Luego, Pampito recibió un mensaje de Melu, la presidenta del club de fans de Locho, pero Estefanía Berardi evitó el diálogo: "No sé quién es. Después le paso el teléfono de mi abogado y que hable con él. Que se busque ella un abogado", finalizó.

Marcela Feudale redobló la apuesta y volvió a apuntar contra Estefanía Berardi

En LAM, Marcela Feudale tuvo un tenso ida y vuelta con Estefanía Berardi. Ángel de Brito le preguntó a la locutora si, este año, estará en Canta Conmigo Ahora, el nuevo formato de Marcelo Tinelli.

El conductor quiso saber estará junto al conductor o su lugar lo ocupará Martín Salwe, como ocurrió en 2021 en La Academia. En ese momento, Estefi intervino y lanzó: "¿Cómo te llevás con Salwe, Marcela? ¿Vos te llevabas medio mal, no? ¿O estoy equivocada?".

"Equivocadísima", respondió, tajante, la invitada y sumó: "Eso de que yo me llevaba mal con Martín lo inventaron, no lo traté mucho". "¿Sentís que te saca tu lugar?", insistió la panelista. "Esta chica quiere crear quilombo al pedo", retrucó Feudale.

"Te estoy preguntando, ¿por qué me tratás así?", se defendió Estefi. "Las preguntas no se hacen de esa manera, se hacen bien. No crees problema donde no lo hay. Corrió el rumor, es es el problema, y vos le crees al rumor y no a mí. Entonces, bajá un cambio", siguió la invitada.

"Me parece que está un poco alterada", remarcó Estefi. "Lo que estás haciendo es de mala fe", añadió la locutora. "Para mí, no", contestó la panelista. "Listo, quedamos así", sentenció la invitada y un silencio tenso se hizo en el estudio.