La firme reacción de Ángel de Brito ante la oferta que Estefi Berardi recibió por parte de Jorge Rial

"Yo le dije: 'A Ángel no lo dejaría' y él me dijo que no quería que deje LAM, por eso me llama también. Le dije gracias por darme trabajo, pero de acá no me voy", comentó Estefi.

Este lunes en LAM, Ángel se tomó unos minutos para hacerle un pase de factura de Rial.

"Estuvo muy mal porque no me llamó para decirme 'te quiero robar una angelita'. Estuvo pésimo", reveló el conductor.

Ángel le dio libertad de acción a Berardi, pero le advirtió que ya tiene en mente un reemplazo.

"Si te querés ir con Rial, ¡andá traquila! La traemos a Romina Pereiro", sentenció.

La reacción de Susana Giménez al ser consultada otra vez por Jorge Rial

Hace unas semanas, Susana Giménez dio una nota a LAM y sorprendió al tomar una decisión tajante. La diva reveló que iniciará acciones legales contra Jorge Rial por las declaraciones en su contra.

"Hablé con Fernando Burlando. Le voy a hacer juicio a Rial para sacarle mucha guita y dejarlo en la calle por mala persona", afirmó la conductora en el ciclo de Ángel de Brito.

"Dijo que estás poco conectada con la realidad", le mencionó el notero. "Él está poco conectado con la realidad", sentenció Susana.

En charla con Intrusos, América Tv, Susana Giménez reconoció estar contenta de su próximo regreso al teatro con Piel de Judas en Punta del Este y sobre la historia que subió a Instagram por error -nuevamente- y luego borró dijo: "No sé, aprieto todo sin querer".

Y sobre el final, cuando fue consultada por el notero por su reciente polémica con Jorge Rial, la diva optó por cerrar la puerta del auto y no responder: "Ta luego", sentenció.