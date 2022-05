Estefanía Berardi reveló una dura experiencia con Martín Salwe

“Yo tenía una noticia para contar que era una bomba, pero al otro día era feriado y como en Ciudad Magazine no venimos, entonces no lo iba a poder contar”, añadió.

“Le escribí a Gaby, le dije ‘tengo algo que es buenísimo’ pero él no me contesta porque trabaja un montón. Y Martín me dice ‘decile qué tenés’, incluso a él le conté, se lo confié”, continuó su relato.

Y amplió sobre ese momento: “Cuando le cuento a Gaby no me dio mucha bola, se ve que estaría muy ocupado y a la noche salió en tapa de revistas el tema. Después de eso le dije a Martín ‘mirá, salió en tal revista, que chot... que Gaby no me dio bola’”.

“Martín le hizo screenshot a esa conversación y le mandó a Gaby, que se re calentó. Me dijo ‘¿por qué decís que yo soy chot...?’ y yo le dije ‘Gaby volvé a leer la frase’ y ahí lo entendió y quedó todo bien”, dijo la panelista indignada.

Y cerró: “Me re calenté con Martín, aparte me puse a llorar porque nunca me pasó que un jefe se enoje conmigo y se justificó como que me quiso ayudar”.

Estefanía Berardi recordó cuando Matías Alé intentó seducirla por Instagram

Estefanía Berardi descolocó a su compañero Matías Alé, a quien lo dejó en offside al recordar cuando hace un tiempo él le escribió por privado vía Instagram.

El actor reconoció que tiene las aplicaciones de citas Tinder y Hppn y luego Berardi contó que Matías le escribió vía redes.

"A mí los chicos que dicen que son fácil no me gustan", precisó Estefanía. Y ahí recordó cuando el actor le escribió por Instagram. "Fue hace muchos años, no me acuerdo (lo que decía el mensaje)", acotó.

Luego buscó en su historial lo que le había escrito Alé y lo leyó al aire: "No es nada grave". Y tras repasar brevemente el diálogo ella reconoció que dejó de contestarle.

"Fue buena onda", indicó ella ante el intento fallido de Alé por conquistarla.