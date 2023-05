Estefanía de MasterChef quebró en llanto y Lizy Tagliani la alentó: "Tenés que..."

“Estoy un poco emocionada”, declaró Estef, quien luego recibió el aliento de Wanda Nara y de sus compañeros. “Sos hermosa, talentosa e inteligente. No desperdicies esta oportunidad porque cuando cambiás el chip hacés cosas increíbles”, le dijo la conductora a la aspirante a chef.

“La gente es muy cruel a veces”, admitió Estefanía, quien ya había hablado de los haters que tiene en las redes sociales.

Ahí, la humorista se sumó con unas palabras de aliento: “El paso por esta vida es un cúmulo de oportunidades.Tenés que focalizar en aquellas que te hacen bien y que te trajeron hasta acá. Aquel que fue feliz porque te fuiste puede reventar después porque volvés”.

Frente a cámara, en la entrevista, Estefanía detalló: “Fue como una olla a presión. Suelo estar bien y superfuerte pero a veces, como cualquier persona, se suman un montón de cosas más la canasta y la prueba. Entonces una llega a explotar”.

“Las palabras de contención y los consejos sabios me dan fuerza para secarme las lágrimas, tener fe en quién soy y seguir adelante. Una lloradita, abrazo a mis compañeros y a seguir”, cerró la participante.

Un participante de MasterChef invitó a Wanda Nara a cenar a su casa: "Cuando termine..."

Emilio Falbo, uno de los concursantes que participa de la semana de repechaje en MasterChef (Telefe), tuvo un acercamiento a la conductora Wanda Nara y le hizo una invitación muy especial.

"Emilio, yo amo porque vos estás como en tu casa acá, caminás, vas, venís, te sobra tiempo. Te comiste un 'nija' (por los knishes de papa que cocinó)", le dijo Wanda al aspirante a cocinero. El jurado, Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, se burlaron de la pronunciación de la empresaria y la cargaron con la palabra 'ninja'. "Un ninja son otros", dijo uno de los jurados.

Mientras el participante explicaba cómo preparó el plato, típico de la gastronomía judía, le contó al jurado que él le convidó a Wanda y no quiso. "No puedo, Emilio, no me dejan", dijo Wanda.

"Me hubiera encantado", agregó la conductora. "Bueno, te invito un día a casa, cuando termine el programa. Te invito a comer knishes en casa", expresó Emilio.

"Voy, ahí sí. El tiempo fuera de acá me lo administro como quiero, ¿puedo, no?", afirmó Wanda. "Sí, obvio, pero no tenés mucho tiempo", dijo Betular. "Bueno, pero una pasadita por lo de Emilio, voy", sostuvo.