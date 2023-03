Estefi Berardi liquidó a la supuesta novia de Alfa de Gran Hermano 2022: "No puedo contestarle a una burra"

"Estás saliendo con Alfa? Eso se lo tendrías que haber preguntado a la novia de Fede Bal", dijo Wagner y este martes, cara a cara, se dijeron de todo.

"¿Por qué te enojas si se toca un tema que vos publicaste?", le dijo la panelista de Carmen Barbieri, y luego la trató de "burra" por no entrar en razón con respecto a su manera de manejar el tema. "Sos una patotera", insistió Delfina.

"No puedo contestarle a una burra, es imposible", aseguró Berardi, y luego le fue con todo: "Ella necesita pelear porque sino no estaba sentada en LAM, me quiere pelear para estar sentada acá, de nada", y le tiró un beso de manera irónica.

Alfa de Gran Hermano 2022 enfrentó los rumores de romance con Delfina Wagner: "Es muy bonita"

Un romance bomba explotó en las últimas horas: Alfa, de Gran Hermano 2022, fue vinculado sentimentalmente a Delfina Wagner, una influencer de 19 años con quien fue visto el din de semana, y el ex hermanito se refirió sin filtros al supuesto romance.

“Es una chica macanuda, divina, maneja muy bien las redes y como yo soy neófito en todo esto me está ayudando, me dio algunos tips”, comenzó diciendo el hombre de Tigre en A la Barbarossa (Telefe).

“Nació como una amistad y no tengo dudas de que podemos ser amigos. Tiene un nivel intelectual que me asombra. Es muy bonita”, dijo el hombre de 61 años y se refirió a cómo comenzó esta relación.

“No la conocía antes de entrar a la casa. Ella vio una historia mía y se conmovió con el tema ‘De nada sirve’ de mi amigo Moris”, aseguró y reconoció que la invitó a pasar la tarde con él: "Le dije ‘estoy yendo para Pepino, ¿querés venir? Y vino”.

"El cariño, el amor no tiene edad. Yo te puedo querer infinitamente y que tengas veinte, treinta o cincuenta años”, cerró Walter.