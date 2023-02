Estefi Berardi reveló el mensaje que le envió a Fede Bal en medio de su escandalosa separación de Sofía Aldrey

Y afirmó: "Yo que tengo los chats, nunca hubiera mostrado los chats. Los chats los tengo yo y no los voy a mostrar, no digas que son truchos". "No estoy mintiendo", se defendió Berardi.

Embed

Lo cierto es que este jueves, en Mañanísima, Ciudad Magazine, Estefi Berardi lanzó de manera picante que estaba hablando por mensaje con Fede Bal en medio del escándalo donde también se ve involucrada.

"Estoy hablando. Le pregunto", tiró con ironía la panelista. A lo que Carmen Barbieri contó de su hijo: "Me hizo escuchar una banda que la está rompiendo en Córdoba. Era cuartero".

"Le estoy preguntando por la banda", arremetió Estefi. Y luego agregó sobre lo que se dice y charló con él: "Nos cagamos de risa. ¿Qué querés que te diga? Le dije: "Fede, no sabía que eras Brad Pitt".

Además, explicó que "cayó en la volteada" del tema por ir a Córdoba justo el fin de semana antes a que se conociera esto y .

estefi berardi.jpg

El video del tenso momento entre Yanina Latorre y Estefi Berardi en un corte de LAM tras discutir al aire

Tras ese picante ida y vuelta al aire en LAM el miércoles, desde el Twitter oficial de LAM se mostraron las imágenes del corte y cómo se cruzaron Estefi Berardi y Yanina Latorre a poca distancia detrás de cámara, sin dirigirse la palabra.

Ambas salieron del estudio y Yanina cruzó por delante de su compañera sin hablarle, mientras que Estefi siguió su camino hablando por celular como si nada. Máxima tensión.