"Estuve todo el día llorando": La Tora reveló por qué le dijeron que no para ir al ciclo de Susana Giménez

Fue allí que, entre risas y algo de frustración, Lucila contó que había sido invitada al programa de la diva de los teléfonos, pero no pudo ir por una insólita razón. "Les voy a contar algo que me pasó, así todos lloran conmigo. ¿Saben por qué? Porque me invitaron al programa de Susana, pero al de las parejas y… ¿Quién no tiene pareja? Yo", confesó a pura sinceridad.

Al tiempo que completó: "Estuve todo un día llorando, pero mal. Consulté: '¿No puedo ir con otra persona?'. Me dijeron que no, porque es de parejas. ¡Invento, dije! Agarro al primer boludo que se me cruce e invento, pero me respondieron: 'No, Tora'. Les expliqué que Susana era mi sueño, pero no hubo caso".

No obstante, La Tora se mostró optimista al concluir: "Pero bueno, no importa. ¿Quién dice que el año que viene o el otro estoy sentada en el sillón? Por algo no tenía que ser. Confío en eso".

El llanto en vivo de La Tora Villar tras las predicciones de Pitty la Numeróloga: "Ay no puedo"

Lucila La Tora Villar se quebró al aire de manera sorpresiva al hablar de Pitty la Numeróloga y recordar las palabras que escuchó de ella en televisión y que la marcaron en su vida.

La ex participante de Gran Hermano 2022 se emocionó al aire en Te Pido Mildis, el streaming en Telefe, y contó el por qué de su admiración con la conocida numeróloga de la farándula.

"¿Qué te emociona tanto Tora?", le consultó Nicolás Peralta al ver a su compañera conmovida. "Cuando salí de la casa, vi una nota de Pitty hablando de mí, que mis proyectos son mucho más fuertes que mi nostalgia", comenzó la ex GH.

Y reconoció mientras se ponía los lentes de sol para tapar sus lágrimas: "Estaba en un programa de América hablando, ella no me conocía, me conocía solo del reality, tiró las cartas y dijo cosas re lindas. Lo volví a buscar ese video y nunca más lo encontré".

"Lo que ella (Pitty) contaba y muchas cosas de lo que está contando hoy, como que no hablaba y le dijeron 'va a hablar' y nunca más paró. Me pasó lo mismo, pasé por otras carreras porque era algo que me imponían y después terminé una que realmente me gustó", sostuvo La Tora muy emocionada.

Y cerró aún emocionada: "Y también esto que todos tenemos una misión. La veo y me quedo embobada. Me pasa con pocas personas del medio que quiero ver y ella es una y me emociona".