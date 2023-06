Eugenia Tobal y el pedido de su hija Ema que la conmovió en un día muy especial

La niña quiso llevar al jardín un budín para sus compañeritos justo el día en que Ofelia hubiera cumplido años (29 de junio). Esto hizo emocionar mucho a Eugenia.

La actriz compartió además el video del proceso en que cocinó con mucho amor el postre con la estelar colaboración de Ema.

"Ayer Ema tuvo ganas de llevar una tarta al jardín para sus compañeritos y hoy (29 de junio) es el cumple de mi mamá", indicó en su posteo la actriz muy movilizada.

Y destacó: "Siempre elijo pensar qué hay conexiones y sensibilidades que las tienen súper conectadas!!! Amor más amor en cualquier plano".

Cabe recordar que la mamá de la actriz falleció poco antes del nacimiento de Ema, su primera hija fruto de su amor con Francisco García Ibar, por lo que no pudieron conocerse.

eugenia tobal.jpg

Eugenia Tobal despidió a su madre con un sentido posteo: "Solo muere quien es olvidado"

Eugenia Tobal está pasando un doloroso momento por la muerte de su madre Ofelia, quien luchó varios años contra el cáncer. Desde Instagram, la actriz y conductora le dedicó sentidas palabras a su mamá para despedirla a unos días de su deceso.

"Cerca, bien cerca. Estoy... en algún lugar estoy. No puedes tocarme así como no se puede tocar el amor... pero si puedes sentirlo. No. No estoy entre la tierra. Estoy en la sonrisa de tu recuerdo. Estoy en el silencio de tu suspiro. Estoy en la carita de quien ha nacido", comenzó su movilizante posteo.

Y siguió: "¿Escuchas el eco que se produce cuando ríes? Esa soy yo. Estoy, creeme que estoy. No tan lejos. No me busques tan lejos. Estoy cerca, bien cerca, a tu lado. Te sostengo cada vez que quieres caer. Te acaricio cada vez que comienza a doler".

"Yo sé que me sientes, yo te conozco, yo te veo. No es locura. Estoy aquí. Cerca, bien cerca. No se puede separar lo que se ata en el corazón. No se puede matar un sentimiento. Solo muere quien es olvidado", profundizó con dolor.

"Te cuido, te protejo, te acompaño. No te he dejado... tan sólo me adelanté un poco en el paso... Y volveremos a estar juntas. Cuándo nos reencontraremos, sólo Dios lo sabe. Mientras tanto estaré aquí, a tu lado.Cerca, bien cerca... hasta el último día de tu viaje...", cerró Eugenia Tobal.