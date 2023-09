La profunda angustia de Eva Bargiela al hablar de su ruptura con Facundo Moyano: "Yo me casé por amor"

El conductor Ángel de Brito le preguntó a Bargiela si le había dicho al dirigente político cómo se había enterado del divorcio. "En realidad, no, porque no estoy viendo muchos medios. Estoy tratando de mantenerme al margen porque me tiene muy angustiada. Esto lo supe porque él me dijo que no hizo el divorcio unilateral. Y yo le dije 'por qué me aclarás esto'. Y ahí le dije a mi hermana 'che, qué salió en la tele que Facundo me está aclarando esto'", contó.

Embed

Después, el presentador del ciclo le consultó: "¿Qué te gustaría que pase con la pareja?". "Hoy no sé. La verdad es que yo a él lo considero mi familia, a su familia también. Siento que nos faltó comunicación. Él fue claro conmigo: 'quiero que cumplas tus sueños, quiero que estés ahí, pero no cuentes conmigo, porque yo no voy a ser parte de ese show'. Yo no pensaba que ser parte de ese show era nos separamos", explicó Eva.

Acto seguido, Marcela Feudale quiso saber en qué términos se fue de su casa el hijo de Hugo Moyano. "Sí, estábamos separados, estábamos atravesando una crisis, estábamos en casas separadas, en contacto diario. Hablábamos de una posibilidad de entendernos, de poder recomponer", detalló Bargiela.

También aclaró que "a mí no me gusta el papel de estar acá sentada llorando, ni exponiendo mi vida, yo hubiese preferido que termine el Bailando y después contarlo o si nos amigábamos antes o que pase de largo el tema". "No me gusta este tipo de exposición, tampoco me gusta hacerlo quedar mal parado a él", agregó.

Por último, Bargiela contó lo que le pidió a su ahora expareja. "Yo le pedí que nos pongamos de acuerdo y si podíamos respetar esta etapa mía en el programa porque yo no quería un lío mediático. Mañana me toca bailar y yo ya sé que me voy a angustiar porque a mí el tema me tiene triste".

Facundo Moyano y Eva Bargiela

Ángel de Brito reveló duros motivos sobre la separación de Facundo Moyano y Eva Bargiela

Facundo Moyano estuvo invitado el jueves al ciclo político Verdad Consecuencia, TN, y allí reveló que se separó de Eva Bargiela tras casi dos años de matrimonio, luego de la boda en octubre de 2021.

“Su mujer forma parte del Bailando, ¿eso es algo que a usted lo incomoda?”, le preguntó al dirigente la conductora María Eugenia Duffard.

A lo que Moyano, sin querer dar demasiados detalles, sorprendió con su respuesta: “Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde. Nada para agregar”.

Embed

Lo cierto es que tras la confirmación del final del matrimonio por parte de uno de los protagonistas, Ángel de Brito brindó picantes detalles del final de la relación.

Desde su cuenta de Instagram, y ante las preguntas de sus seguidores, el conductor de LAM, América Tv, contó las razones del final de relación.

"Él la dejó por el Bailando y la traicionó porque acordaron no decirlo. Hasta ayer Eva fingía demencia en la pista y usaba el anillo", precisó contundente Ángel.