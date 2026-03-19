Evangelina Anderson confesó que Maxi López intentó conquistarla y cómo reaccionó Wanda Nara al enterarse

"¿Lo cuento o no lo cuento? Porque es como revolver... Sí, ya fue. Creo que no lo conté nunca públicamente", dudó en principio la rubia pero luego contó los detalles de aquella historia.

"Antes de que Wanda conozca a Maxi lo conozco yo en Ink, que en ese momento iba a bailar todo el mundo. Fui a bailar y había muchos periodistas y demás. Y Maxi me vino a hablar pero no pasí nada", relató Evangelina Anderson.

"O sea te fue hablar a encarar", le dijo Martín Cirio. Y ella afirmó con seguridad: "Sí, pero no pasó nada. Y me acuerdo que a los dos días salió en Paparazzi en unos chismes chiquitos. Pero pasó desapercibido total porque no era importante".

"No te gustó mucho", remarcó el influencer. A lo que Anderson comentó: "No, no. De hecho hablamos dos palabras".

Embed

La furia de Wanda Nara al enterarse del intento de seducción de Maxi López a Evangelina Anderson

Evangelina Anderson contó que esta situación con Maxi López se dio antes de que el ex futbolista conociera a Wanda Nara y en un momento de explosión de ella al estar en el programa de Marcelo Tinelli.

"Pasó el tiempo y después la conoció a ella (por Wanda). Yo estaba en lo de Tinelli bailando y estaba soltera. Y salió en la tapa la soltera más codiciada y todos los que habían querido conquistarme y salió Maxi, que ya estaba con Wanda en ese momento", recordó.

En ese contexto, recordó que Wanda salió a castigarla públicamente al enterarse de esa situación con una picante ironía de aquel entonce: “Ella pegó el grito en el cielo como diciendo 'lo pateó ella y vino conmigo'. Y me acuerdo que dio una nota y me tiró mier... diciendo 'no fue así, como que no se va a fijar en esa clase de chicas'. Hermana, estamos las dos así en una tapa, o sea, espejito espejito".

“Yo tenía como 20 años. Ella me atacaba y yo me defendía y yo la pasaba re mal”, reconoció Evangelina Anderson sobre lo mal que la pasó en medio de ese conflicto mediático ante su poca experiencia en la farándula.

Ese conflicto quedó hoy en día atrás y ambas recompusieron la relación hace ya largo tiempo y tienen buena onda: “Después mi hijo se hizo muy amigo de sus hijos. Vivíamos en el mismo edificio, las nenas van al mismo colegio y se aman. Son como hermanas”, cerró tras contar la historia completa de aquel explosivo conflicto con Wanda Nara.