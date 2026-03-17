Evangelina Anderson dio explosivas declaraciones sobre su separación de Martín Demichelis: "Cuando estaba mal..."

Por último, dejó en evidencia cuál fue su gran sostén emocional en esa etapa: sus hijos. “Cuando estaba mal me refugiaba en mis hijos”, cerró, dejando en claro que ellos fueron su prioridad absoluta durante todo el proceso.

La entrevista no solo mostró una faceta poco conocida de Evangelina Anderson, sino que también dejó frases que rápidamente generaron repercusión en redes.

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¿Evangelina Anderson enfrenta una demanda millonaria de una examiga por su etapa en México?

El nombre de Evangelina Anderson volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez por un conflicto judicial que se habría originado durante su estadía en México. Según trascendió, una examiga suya, identificada como Flavia, inició una demanda tras un vínculo que comenzó desde la confianza, pero que con el tiempo habría cambiado drásticamente.

De acuerdo a la información difundida, Flavia llegó al país azteca acompañando a la modelo en calidad de amiga. Sin embargo, con el correr de los meses, las tareas que realizaba se habrían intensificado, derivando en un rol mucho más cercano al de una asistente personal dentro del entorno familiar.

“Flavia demanda a Evangelina. Era su asistente y amiga: la acompañaba, la maquillaba y la peinaba. Cuando Evangelina se va a vivir a México, le pide a Flavia que la acompañe como amiga; ella dice que no, que fue como una promesa de trabajo", contó Pilar Smith en LAM (América TV).

En esa misma línea, la periodista profundizó sobre las funciones que cumplía en la casa: "Cuidaba a sus hijos, los llevaba al colegio y limpiaba la casa. Hacía absolutamente todo. Fueron varios años donde no le pagaba", enumeró.

El caso generó fuerte repercusión y abre interrogantes sobre cómo continuará el conflicto legal, que podría escalar y tener consecuencias importantes para la modelo.