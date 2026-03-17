A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SIN FILTRO

Evangelina Anderson dio explosivas declaraciones sobre su separación de Martín Demichelis: "Cuando estaba mal..."

Evangelina Anderson se sinceró en el stream de Martín Cirio y sorprendió con un relato profundo sobre su ruptura con el exfutbolista, Martín Demichelis.

17 mar 2026, 22:56
Evangelina Anderson dio explosivas declaraciones sobre su separación de Martín Demichelis: Cuando estaba mal...
Evangelina Anderson dio explosivas declaraciones sobre su separación de Martín Demichelis: Cuando estaba mal...

Evangelina Anderson dio explosivas declaraciones sobre su separación de Martín Demichelis: "Cuando estaba mal..."

Evangelina Anderson rompió el silencio y abrió su corazón como pocas veces al referirse a su separación de Martín Demichelis. Lo hizo durante una charla en el programa de streaming de Martín Cirio, donde dejó ver un costado más íntimo, reflexivo y espiritual.

La modelo sorprendió al contar cómo atravesó ese momento tan difícil de su vida y cuál fue el motor que la ayudó a salir adelante. “Cuando me separé, se me cayó el mundo encima. Fue una decisión que tomé yo, pero que bueno… ¿cómo explicarte? Es como que yo creo mucho en Dios, y en el universo, y en las energías y todo eso“, expresó.

Leé también

La demanda millonaria de una examiga que sacude a Evangelina Anderson: "No le pagaban..."

La demanda millonaria de una examiga que sacude a Evangelina Anderson: No le pagaban...

En ese sentido, Evangelina profundizó sobre su mirada espiritual y el proceso interno que vivió tras la ruptura. “Yo lo que sentí fue que Dios me sacó la venda de los ojos, y yo con esa venda me até el pelo, y ahora me veo más linda, y menos ciega”, agregó, con una metáfora que no pasó desapercibida.

Lejos de victimizarse, también dejó en claro que intentó aferrarse a lo positivo incluso en medio del dolor. “Yo pensaba que hay cosas peores. Lo primero que pensé es ‘tengo mi familia sana, viva’. Pensás cosas positivas porque son momentos duros”, reflexionó.

Por último, dejó en evidencia cuál fue su gran sostén emocional en esa etapa: sus hijos. “Cuando estaba mal me refugiaba en mis hijos”, cerró, dejando en claro que ellos fueron su prioridad absoluta durante todo el proceso.

La entrevista no solo mostró una faceta poco conocida de Evangelina Anderson, sino que también dejó frases que rápidamente generaron repercusión en redes.

Embed

¿Evangelina Anderson enfrenta una demanda millonaria de una examiga por su etapa en México?

El nombre de Evangelina Anderson volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez por un conflicto judicial que se habría originado durante su estadía en México. Según trascendió, una examiga suya, identificada como Flavia, inició una demanda tras un vínculo que comenzó desde la confianza, pero que con el tiempo habría cambiado drásticamente.

De acuerdo a la información difundida, Flavia llegó al país azteca acompañando a la modelo en calidad de amiga. Sin embargo, con el correr de los meses, las tareas que realizaba se habrían intensificado, derivando en un rol mucho más cercano al de una asistente personal dentro del entorno familiar.

“Flavia demanda a Evangelina. Era su asistente y amiga: la acompañaba, la maquillaba y la peinaba. Cuando Evangelina se va a vivir a México, le pide a Flavia que la acompañe como amiga; ella dice que no, que fue como una promesa de trabajo", contó Pilar Smith en LAM (América TV).

En esa misma línea, la periodista profundizó sobre las funciones que cumplía en la casa: "Cuidaba a sus hijos, los llevaba al colegio y limpiaba la casa. Hacía absolutamente todo. Fueron varios años donde no le pagaba", enumeró.

El caso generó fuerte repercusión y abre interrogantes sobre cómo continuará el conflicto legal, que podría escalar y tener consecuencias importantes para la modelo.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Evangelina Anderson Martin Demichelis

Lo más visto