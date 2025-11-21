Evangelina Anderson no aguantó y se quebró en MasterChef por un gesto de su hijo, Bastian: "Perdón"

Embed

La escena reflejó la profunda conexión que siente por sus hijos y cómo gestos tan simples, como un tatuaje, pueden desatar una ola de sentimientos que la conmovieron profundamente.

Cómo fue la gala de MasterChef Celebrity

En la gala del 20 de noviembre de MasterChef (Telefe), la competencia tomó un giro especialmente emotivo: los participantes recibieron la visita de sus hijos.

Cada niño tuvo la oportunidad de recorrer el mercado del programa y seleccionar personalmente los ingredientes que luego sus padres debían utilizar para crear un plato libre, poniendo a prueba tanto su creatividad como su habilidad culinaria bajo la mirada amorosa de sus familiares. "Nos tomamos el trabajo de convocar a unos ayudantes muy especiales, categoría junior. Los recibimos. Adelante", anunció Germán Martitegui.

Los concursantes se emocionaron desde el primer instante, al ver a sus hijos entrar por la puerta del estudio. Algunos no pudieron contener las lágrimas. Para muchos, la visita fue un recordatorio del apoyo incondicional que tienen fuera del programa y de la importancia de compartir esta experiencia con quienes más quieren. Entre risas, abrazos y pequeñas bromas, el ambiente se llenó de calidez y complicidad, transformando la competencia en un verdadero reencuentro familiar.