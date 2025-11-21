A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Mamá conmovida

Evangelina Anderson no aguantó y se quebró en MasterChef por un gesto de su hijo, Bastian: "Perdón"

En una gala llena de emociones, Evangelina Anderson protagonizó un momento muy especial al revelar un pequeño homenaje que le hizo su hijo Bastian.

21 nov 2025, 00:01
Evangelina Anderson no aguantó y se quebró en MasterChef por un gesto de su hijo, Bastian: Perdón
Evangelina Anderson no aguantó y se quebró en MasterChef por un gesto de su hijo, Bastian: Perdón

Evangelina Anderson no aguantó y se quebró en MasterChef por un gesto de su hijo, Bastian: "Perdón"

Evangelina Anderson no pudo contener las lágrimas en MasterChef Celebrity (Telefe) al compartir una historia muy emotiva sobre su hijo, Bastian.

A varios meses de la separación de Martín Demichelis, no hay mejor sostén emocional que el de un hijo. La modelo contó en la gala del 20 de noviembre que el joven se tatuó sus ojos en la piel, un gesto que la conmovió profundamente por el significado detrás del diseño.

Leé también

El primer gesto público de amor de Martín Demichelis hacia Facundo Bono, su primogénito

El primer gesto público de amor de Martín Demichelis hacia Facundo Bono, su primogénito

Cuando Wanda Nara le preguntó qué se sentia que el joven se haya tatuado sus ojos, ella respondió comovida: "Muy emocionante. Le dije: '¿De dónde sacaste eso?' y me dijo: 'Porque son hermosos tus ojos. ¿Cómo le voy a decir que no?'".

"Tengo tres hijos que son...", comenzó a decir, pero las lágrimas la interrumpieron y no pudo terminar la frase. Tras unos segundos para recomponerse, mientras todos los presentes compartían su emoción, pidió disculpas por el momento: "Perdón".

Embed

La escena reflejó la profunda conexión que siente por sus hijos y cómo gestos tan simples, como un tatuaje, pueden desatar una ola de sentimientos que la conmovieron profundamente.

Cómo fue la gala de MasterChef Celebrity

En la gala del 20 de noviembre de MasterChef (Telefe), la competencia tomó un giro especialmente emotivo: los participantes recibieron la visita de sus hijos.

Cada niño tuvo la oportunidad de recorrer el mercado del programa y seleccionar personalmente los ingredientes que luego sus padres debían utilizar para crear un plato libre, poniendo a prueba tanto su creatividad como su habilidad culinaria bajo la mirada amorosa de sus familiares. "Nos tomamos el trabajo de convocar a unos ayudantes muy especiales, categoría junior. Los recibimos. Adelante", anunció Germán Martitegui.

Los concursantes se emocionaron desde el primer instante, al ver a sus hijos entrar por la puerta del estudio. Algunos no pudieron contener las lágrimas. Para muchos, la visita fue un recordatorio del apoyo incondicional que tienen fuera del programa y de la importancia de compartir esta experiencia con quienes más quieren. Entre risas, abrazos y pequeñas bromas, el ambiente se llenó de calidez y complicidad, transformando la competencia en un verdadero reencuentro familiar.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Evangelina Anderson MasterChef Celebrity

Lo más visto