Evangelina Anderson quedó en la mira tras un polémico comentario sobre el olor de su plato

Más allá del revuelo por el olor, Germán Martitegui apuntó a un problema técnico del plato y fue directo con su análisis: “Está bañado en crema esto y visualmente es complicado de entender lo que vas a comer, aparece el hueso abajo del coliflor, es difícil aproximarse al plato y comerlo”.

Para completar un panorama poco alentador, Damián Betular remarcó que el plato “estaba bien a excepción del cordero”, justo el protagonista del desafío. Con ese veredicto, Evangelina quedó lejos del ansiado balcón y con más dudas que certezas sobre su continuidad en la competencia.

Por qué demandan a Martín Demichelis y a Evangelina Anderson

En No damos abasto, Anamá Ferreira generó impacto al dar a conocer una denuncia que involucra directamente a Martín Demichelis y Evangelina Anderson. La conductora aseguró que ambos fueron señalados por “trabajo esclavo”.

"Ella es Flavia Marcela Martínez que lo denuncia por trabajo esclavo, por no recibir paga, por ir de viaje a trabajar a México, trabajar en otro lado, nunca cobró un peso y no llegan a un acuerdo con ella", relató Ferreira, aportando precisiones sobre la acusación que salió a la luz.

Ferreira aclaró que la presentación judicial no se limita al exfutbolista, sino que también alcanza a su esposa. "Esa carta documento está enviada también a Evangelina Anderson", comentó, y subrayó: "Sobre el mismo tenor están notificados a los dos, tanto Demichelis como Evangelina Anderson".

En su relato, la modelo sumó además detalles sobre las tareas que cumplía la denunciante. "Nunca le pagaron un peso, ella también trabajaba de peinadora", expresó, reforzando la gravedad del reclamo.