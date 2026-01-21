A24.com

Evangelina Anderson quedó en la mira tras un polémico comentario sobre el olor de su plato

El Turco Husaín intentó sacarla de eje a Evangelina Anderson desde el balcón y Germán Martitegui explicó por qué el plato resultaba incómodo de comer. Mirá el video.

21 ene 2026, 01:20
La noche de este martes no fue fácil para Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity (Telefe). La modelo tuvo una presentación fallida con un plato que dividió opiniones en cuanto al sabor, pero que terminó quedando en el centro de la escena por un comentario inesperado y bastante picante: “Hay olor a pedo”.

La frase salió de la boca de Claudio “El Turco” Husaín, que observaba la degustación desde el balcón y no pudo disimular su reacción ante el aroma que, según él, invadía el estudio. El plato en cuestión eran unas chuletas de cordero acompañadas con crema de cebollas, roquefort y coliflor a la plancha.

Anderson, que es vegetariana desde chica, reconoció que nunca había trabajado con ese tipo de corte y que la elección del jurado la dejó descolocada. Además, cometió un error clave: no le pidió a nadie que probara la preparación antes de presentarla. “Al no probar la carne… todo puede pasar”, admitió.

Lejos de enojarse, la participante reaccionó con humor frente al comentario del exfutbolista. “Dice que hay olor a flatulencia porque tiene coliflor”, explicó entre risas, aunque enseguida deslizó que el Turco solo quería “hundirlos desde el balcón”.

Más allá del revuelo por el olor, Germán Martitegui apuntó a un problema técnico del plato y fue directo con su análisis: “Está bañado en crema esto y visualmente es complicado de entender lo que vas a comer, aparece el hueso abajo del coliflor, es difícil aproximarse al plato y comerlo”.

Para completar un panorama poco alentador, Damián Betular remarcó que el plato “estaba bien a excepción del cordero”, justo el protagonista del desafío. Con ese veredicto, Evangelina quedó lejos del ansiado balcón y con más dudas que certezas sobre su continuidad en la competencia.

Por qué demandan a Martín Demichelis y a Evangelina Anderson

En No damos abasto, Anamá Ferreira generó impacto al dar a conocer una denuncia que involucra directamente a Martín Demichelis y Evangelina Anderson. La conductora aseguró que ambos fueron señalados por “trabajo esclavo”.

"Ella es Flavia Marcela Martínez que lo denuncia por trabajo esclavo, por no recibir paga, por ir de viaje a trabajar a México, trabajar en otro lado, nunca cobró un peso y no llegan a un acuerdo con ella", relató Ferreira, aportando precisiones sobre la acusación que salió a la luz.

Ferreira aclaró que la presentación judicial no se limita al exfutbolista, sino que también alcanza a su esposa. "Esa carta documento está enviada también a Evangelina Anderson", comentó, y subrayó: "Sobre el mismo tenor están notificados a los dos, tanto Demichelis como Evangelina Anderson".

En su relato, la modelo sumó además detalles sobre las tareas que cumplía la denunciante. "Nunca le pagaron un peso, ella también trabajaba de peinadora", expresó, reforzando la gravedad del reclamo.

