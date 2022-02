Evangelina Anderson reveló cuál era su verdadera vocación

"Mis hijos me dijeron que hoy me vestí de policía… y me acordé que cuando terminé la secundaria quería que esa sea mi vocación… finalmente terminé siendo docente luego modelo y bailarina", se sinceró la modelo, quien luego terminó tomando un rumbo artístico en su vida.

Y cerró consultando a sus seguidores sobre aquella elección de vida que no se terminó concretando: "Actualmente botinera jubilada. Como es la vida! ¿Me ven de poli?".

evangelina anderson.jpg

Emocionante reencuentro de los hijos de Evangelina Anderson con sus abuelos

Evangelina Anderson y su marido Martín Demichelis, y sus tres hijos, volaron desde Alemania a la Argentina para reencontrarse con sus afectos de estas tierras.

La modelo y ex futbolista junto a sus hijos Bastian, Lola y Emma viven hace años en Múnich, Alemania, por los compromisos laborales del ex futbolista como director técnico.

Y quedó registrado en imágenes por la modelo el momento más que emotivo del reencuentro de los pequeños Bastian, Lola y Emma, con su tía y sus abuelos maternos.