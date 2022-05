Explosiva frase de Flor Vigna frente a Nico Occhiato sobre su separación

“Él es súper seguro. Y él fue el más decidido. Nico me dejó siete veces. Él estaba muy curtido ya”, aseveró, haciendo que él intervenga entre risas diciendo “siete no, pará”.

“Fui el que tomaba la decisión, pero de algo que estaba pasando y era evidente”, empezó diciendo el animador, que se embarcó junto a su ex en la vuelta de El último pasajero, en la pantalla de Telefe.

Nico Occhiato reaccionó ante el reproche de Flor Vigna en PH

“Teníamos formas distintas de percibir la vida o la pareja, pero por el amor que nos teníamos lo intentábamos”, explicó Nico.

“La realidad es que no le estaba haciendo bien a ella, ella no me estaba haciendo bien a mí, pero por el amor lo intentábamos”, aseguró.

“Por más que duela, yo también lloraba, yo también la pasaba mal. Había que tomar una decisión y era eso”, siguió, mientras ella sumó: “Era la decisión de dejar algo que es lindo y entender que lo estábamos contaminando más. En todos esos intentos había cariño y amistad”, cerró Vigna.