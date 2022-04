Revelaron el verdadero y tremendo motivo por el que Flor Vigna y Nicolás Occhiato se separaron

Y la panelista Paula Verela contó las causas por las que finalmente habrían terminado su relación: “La engañó, le prometió mil cosas que nunca cumplió, como dice ella en su canción”.

Recordemos que Flor Vigna dio que hablar con sus últimas declaraciones íntimas a Infobae que rápidamente se las vinculo con su pasado con Occhiato: "Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años", señaló.

Nico Occhiato habló de las picantes revelaciones sexuales de Flor Vigna

Esta semana se conocieron explosivas declaraciones de Flor Vigna sobre el sexo y su actual relación con el actor Luciano Castro. En una entrevista con Infobae, la actriz arrojó que “No había descubierto nada del sexo y Lucho me enseñó otra conexión”.

Muchos tomaron esa frase como un palito directo a su ex novio, Nico Occhiato. En charla con el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, el conductor se refirió a la entrevista que brindó su ex y aclaró que "no vio nada".

"Me parece espectacular, qué querés que te diga. Está muy bien. Me pone contento que esté bien, contenta. No lo vi (lo que dijo Vigna). Está perfecto", expresó Occhiato.

Y sobre su presente sentimental aclaró: "Yo estoy soltero, tranquilo y elijo a veces no hacer público algunas cosas. Prefiero guardármelo para mí".

En cuanto al rumor de romance con Emily Lucius, hermana de la instagramer Belu Lucius, Nico Occhiato aclaró: "Fue una previa que nos cruzamos pero no pasó nada, me cae mil puntos. No era yo el de la foto".