Explosiva información sobre la relación de Luciano Castro y Flor Vigna

Al tiempo que agrego que “cuando, por ejemplo, iban a ir a un recital con los nenes, ella también quería ir porque iban los nenes. Después, además, con esto de la casa de la que la compartían, no le gustó ni al Tucu López, ni a Flor”.

“El Tucu también se separó por algo de esto, porque estaban mucho tiempo juntos (Sabrina y Castro) entre ellos. Y ella era muy, muy pesada reclamándole cosas a Luciano porque le daba bronca que Luciano hiciera lo que no hizo con ella, como salir en el Instagram con Flor, de hacer el video y de hacer esas cosas. Y viste que la tenía más oculta Sabrina”, agregó también sobre la ruptura de Rojas y el locutor tucumano.

Por último, la angelita completó su información revelando: “Entonces, Sabrina como que no terminaba de asumir la separación con él. Y sentía que todavía era de su propiedad. Entonces, obviamente que eso va haciendo pelota la relación nueva. Porque es como que vos decís, ¿somos tres o somos dos? Florencia dijo claramente ‘me hicieron algo a propósito y por eso me separé’”.

Luciano Castro contó la verdad detrás de la charla entre Flor Vigna y Sabrina Rojas: "Fue una decisión..."

Este martes el actor Luciano Castro decidió hablar acerca de todo y contó A la Tarde (América) cómo su es relación con Sabrina Rojas y Flor Vigna luego de toda la polémica que se generó en torno a su reciente separación de la cantante.

En primer lugar el actor aseguró que mantiene diálogo con ambas y a que Sabrina, la madre de sus hijos, la ve de forma diaria por el bienestar de los mismos. “A ellos les gusta vernos juntos pero tampoco tienen la ilusión. Tenemos un montón de cosas que no queremos perderlas”, sostuvo.

Por otra parte, se refirió a la charla que las dos mantuvieron para limar asperezas y destacó: “A mí eso me alegró. Me pareció un gesto muy grande de ellas porque nadie les pidió nada. Yo jamás les pedí ni que hablasen, fue una decisión de ellas”.

“Yo me enteré después que había pasado y me pareció enorme. Me tranquilizó, porque yo, en definitiva, estaba como expectante de los dimes y diretes. Y acá se acabó todo, hablaron las chicas entre ellas, dijeron las cosas, y fue hermoso", completó.

Finalmente aseguró que no habló al respecto con ellas luego de enterarse y resaltó: "Me agarró una alegría enorme saber que habían hablado entre ellas y que se dieron cuenta que éramos más causal de todo lo que se decía y sucedía, que lo que pasaba de verdad. Cuando me contaron que habían hablado, yo me puse muy contento”.