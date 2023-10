Explosiva teoría del viaje relámpago de Mauro Icardi a la Argentina: ¿Separado de Wanda Nara?

En este sentido, Adrián Pallares explicó en el ciclo Socios del Espectáculo, El Trece, los motivos del viaje relámpago que hizo el delantero a Buenos Aires luego de enterarse de la versión de encuentro de su mujer con el cantante de cumbia 420.

“Lo que ha pasado entre Wanda y L-Gante, muchachos, y a esto le vamos a sumar que Mauro Icardi está en la Argentina. Jugó el fin de semana, el viernes creo que jugó, y Wanda y Mauro ya estaban entrenando juntos anoche en el Chateaux y subieron una historia. Él se vino rápidamente… Vos sabés, cuál es mi teoría desde hace un tiempo”, explicó el conductor.

Embed

“Mi teoría es que están separados. Y no vinieron juntos, ella ya estaba acá. Dejenme, no se enojen… Vamos a contar un poco lo que lo que yo vengo guardando hace un montón que no me dejan decirlo”, fundamentó.

Pallares aseguró que “lo mismo me hicieron con La China Suárez y Rusherking, que me lo desmintieron en la jeta. Voy a buscar el tape, que me dijeron que debía ser una discusión. Me la hicieron parir esa. Me acuerdo perfecto, lo tengo anotado”.

Y siguió: “Vamos a ver mejor la la historia que subió Mauro Icardi que dice ‘el león nunca voltea cuando un perro ladra’. Vino cual señor machista que es a ver qué hacía su mujer porque vio que su mujer habría ido a visitar también a L-Gante”.

“L-Gante dijo estando en la cárcel que tenía vínculo con Wanda. Esa foto la subió Pilar Smith de Wanda ahora en la casa de L-Gante en el barrio privado”, finalizó picante el periodista.

wanda nara mauro icardi.jpg

Mauro Icardi llegó al país y le mandó un duro mensaje a L-Gante tras el reencuentro con Wanda Nara

Tras el regreso de Wanda Nara al país a fines de la semana pasada, rápidamente circuló una fuerte versión de reencuentro con L-Gante, quien admitió públicamente haber tenido un romance con la mediática cuando estuvo en crisis con su marido Mauro Icardi.

Pero está claro que Nara atraviesa el mejor de los momentos junto al futbolista, que se ha convertido en un verdadero ídolo en el Galatasaray, el equipo turco del que forma parte.

Es así que tras los rumores que intentaron vincularla nuevamente al referente de la cumbia 420, Wanda le hizo saber al mundo que Icardi llegó al país y que están más juntos que nunca.

Así, a través de sus redes sociales, Wanda Nara se mostró junto a Mauro Icardi a través de sus Instagram Stories especificando que la foto es actual, al rotular "Buenos Aires, Argentina" como localización, donde se la ve a punto de entrenar mientras su marido la mira enamorado.

Pero eso no fue todo, porque el futbolista también marcó territorio y le mandó un sutil meta mensaje a L-Gante y a quienes deslizaron las versiones de reencuentro amoroso de su mujer con Elián Valenzuela.

De esta manera, Mauro Icardi también se mostró junto a su mujer desde sus historias virtuales. "Ardido", escribió en la imagen junto a dos fueguitos y detalló que se encontraban en el Chateau Libertador Residence, el lujoso edificio donde tienen una de sus propiedades en Buenos Aires.

Y como para que a L-Gante le quede claro con quién está Wanda, dado que recientemente admitió haber vivido un romance con la mediática meses atrás y tener la mejor de las ondas actualmente, le dedicó la sutil pero contundente frase que dice: "El león nunca voltea cuando un perro ladra".