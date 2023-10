¡Juntos otra vez! Las fotos del sorpresivo reencuentro de Wanda Nara y L-Gante

“Wanda ahora en la casa de L-Gante. Ahora en el barrio Don Joaquín”, indicó la periodista Pilar Smith desde sus historias de Instagram con las imágenes del auto de la mujer de Mauro Icardi.

Y agregó otra imagen del vehículo de alta gama: “Los vecinos del barrio me dicen que la vieron bajar de su camioneta e ingresar a la casa de L-Gante”.

Cabe recordar que hace unos meses ambos tuvieron un acercamiento cuando Wanda se encontraba en una crisis con Mauro Icardi.

Ahora que el artista musical recuperó su libertad tras pasar casi tres meses detenido en la DDI de Quilmes, finalmente se dio el reencuentro de ambos.

L-Gante confirmó qué tipo de relación tuvo con Wanda Nara y mostró los reveladores chats con ella

L-Gante habló de todo en una entrevista con el influencer Oky y uno de los temas fue el vínculo que tuvo meses atrás con Wanda Nara. Y ahí el cantante de cumbia 420 sorprendió al confirmar su romance con la conductora y hasta mostró conversaciones con ella de prueba.

El artista, que en los primeros días de septiembre recuperó la libertad tras pasar casi 90 días preso en la DDI de Quilmes, confirmó que tuvo un romance con Wanda Nara y mostró los chats.

“¿Qué onda con Wanda Nara?”, le consultó sin filtros el influencer y el artista reaccionó: "Uh, ya me la imaginé". Y ahí Elian Valenzuela explicó entre risas: “Me hablo siempre con ella, todo piola, todo flama, todo ligth”.

“O sea, no fue marketing. Porque mucha gente dijo: ‘no, no se quieren, no se dan besos, nada’”, señaló el streamer. Y L-Gante expresó: “Jamás, jamás, jamás”.

Luego, Oky dijo picante: “Pero, entre beso y beso pinta la sin hueso”. A lo que el cantante explicó: “Creo que ahora en estos días está por acá”.

En tanto, el influencer le consultó si había conocido a los hijos de Wanda Nara y si ellos lo querían, a lo que él comentó: "No sé si ellos me quieren, no sabría decirlo, pero piola".