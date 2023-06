Explosivos mensajes de Agustina Kämpfer sobre su relación con Jorge Rial: "Presencié hechos terribles"

Ante esas declaraciones, la periodista decidió expresarse en dicha red social. "Confío en el poder del silencio y del tiempo, que lo acomodan todo, pero lo que está pasando en estos momentos me toca una fibra muy sensible porque involucra lo más preciado que tengo: mi hijo, al que protejo como una pantera", comenzó diciendo.

"Desde hace varios días me contactan de los medios para que responda acusaciones que no solo son falsas, también son terribles y malintencionadas. Voy con estas breves aclaraciones sobre alunas de las mentiras que estuvo repitiendo Morena Rial acerca de mí", siguió.

"Sin dudas, quien debería estar haciendo estas aclaraciones es su propio padre, que sabe tan bien como yo cómo han sido las cosas. Pero ya que él decide no hacerlo (él calla, a pesar de saber lo que yo callo), no tengo otra opción que tomar esta posta. Y no tengo dudas del malestar que me produce revolver un pasado que no recuerdo con alegría, sino todo lo contrario", agregó.

"Puedo entender el dolor de una mujer que ha tenido una vida triste e injusta (Y a la vez privilegiada, digamos todo), pero la tristeza propia no le da derecho a nadie a atacar a personas ajenas. ¿Qué son esos rankings de maldad insólitos, en los que me veo envuelta junto a otras mujeres? ¿Qué heridas puede sanar semejante locura?", continuó.

Kämpfer remarcó que los años junto a Rial fueron un calvario: "El tiempo que conviví con quien fuera mi pareja y su familia fue muy duro. Presencié hechos terribles, peligrosos, amenazantes. No quiero dar detalles, por eso resumo: Todo estaba contaminado. Hice todo lo que pude, desgarrándome en el camino, por intentar ayudar. Di mi amor, mi tiempo, mi contención, mis recursos, puse mis hombros, pero el final siempre fue obvio: nada servía de nada. Apenas junté el valor que necesitaba, me fui. No sin miedo, pero mi necesidad de cumplir los deseos que había estado postergando era mucho más fuerte".

La periodista recordó qué desencadenó el fin de la relación. "Me apoyé en mis amistades, en mi familia, y en mi ilusión más arraigada y firme: ser mamá. Lo había intentado un par de veces junto a mi ex, a a través de tratamiento que no resultaron. A esto su hija mayor lo sabe ya que, revisando las cosas de su padre, encontró la medicación. A los pocos días del último tratamiento fallido, la relación ter minó de romperse", sostuvo.

Finalmente, Kämpfer mencionó que, después de alejarse de Rial, logró cumplir su sueño. "El destino me cruzó con el padre de Juan, que compartía el mismo deseo que yo. Y, por si a alguien le sirve algo: saltar al vacío, cunado se hace con el corazón, tiene su recompensa. Solo hay que vencer el temor. Esta es la única verdad de la historia, aunque no es la historia completa: los detalles son un viaje en un tren del horror", cerró.

El sugestivo mensaje de Jorge Rial, en medio del escándalo por las declaraciones de su hija, Morena

Esta semana, Morena Rial prendió el ventilador y armó un escándalo impensado. La joven estuvo en A la tarde, habló de la tensa relación con su padre y reveló la historia de su familia biológica.

"Él me echó de mi casa porque se lo pidió Agustina Kampfer", "Él debería ocuparse más de su vida y dejarme ser libre", "Es una persona que falla, falla, falla, y tiene que entender que el amor no se compra con plata", fueron algunas de las declaraciones de la mediática en el programa de Karina Mazzocco en América TV.

En un reciente posteo en su cuenta de Instagram, Jorge Rial publicó un sugestivo mensaje. El conductor estuvo en el Monumental, alentando a River, que enfrentó al Fluminense para avanzar en la Copa Libertadores.

El equipo millonario se quedó con la victoria, por 2 a 0, y el periodista festejó. "Que noche la de anoche. Mi corazón está resistiendo todo. Todo", escribió, lo que hizo pensar a muchos que estaba refiriéndose por un lado al resultado del partido y, por otro lado, a las apariciones de More en A la tarde y LAM.