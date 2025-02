Expulsión y sorpresa en Gran Hermano 2024: Jenifer se fue sin valijas y entró su novio Giuliano

Embed

Como si fuera poco, en pleno programa, el presentador anunció que, en lugar de Jenifer, ingresaría su novio, Giuliano Vaschetto, quien esperaba en el SUM de la casa listo para entrar.

Cabe recordar que, durante el repechaje, Del Moro había adelantado que, si algún participante abandonaba la competencia o era expulsado, Nano tendría la oportunidad de regresar al certamen por haber obtenido la mayoría de votos.

Más adelante, el 'Big' le comunicó a la jugadora: "Lamento que mis advertencias no hayan tenido efecto en tu comportamiento. Por lo tanto, debo informarte que tomé una decisión. Y te anticipo que es severa. Jenifer, voy a anunciarte mi decisión. En este mismo instante debés abandonar mi casa. Estás expuladada. Por favor, debés retirarte ahora mismo por la puerta giratoria".

Antes de irse y cruzar la puerta giratoria, Jenifer -sin saber que su novio reingresaba- les dijo a sus compañeros: "Igual, chicos, me voy feliz todo lo que quiero lo tengo afuera".

Minutos después, ingresó Nano y sorprendió a todos los participantes, en especial a Chiara. El jugador ni bien entró le pidió disculpas y aseguró que su actitud "estuvo mal".

El picante cruce entre Virginia Demo y Petrona en la tribuna de Gran Hermano 2024: "Es una señora machista"

Este miércoles, en la gala de nominación de Gran Hermano 2024 (Telefe), Virginia Demo cruzó a Petrona Jerez por sus cuestionables dichos sobre Chiara Mancuso y el triángulo amoroso que formó con Giuliano Vaschetto y Jenifer Lauría.

"Chiara es una muñeca hermosa que yo quiero mucho. Pero Nano entró y puso los ojos en Jeni. Y esta nena calentona es una calienta braguetas... cuando Jeni se fue, la sacaron, ¿qué hizo? se le tiró encima de Nano, lo provocó", disparó Petrona.

"Como mujer... no me gusta. Si fuese mi hija, le habría puesto límites. Es una niña caprichosa", siguió polémica la tucuma. Como si esto fuera poco, Giuliano, quien también estaba en la tribuna, acotó: "Hay un montón de cosas más".

Inmediatamente, Virginia la ubicó y le dijo: "Me pareció un comentario de una señora machista. Porque siempre se culpa a la mujer y no al hombre. Le echa la culpa a Chiara y no a Nano".

"Debe tener algún problema con los hombres, porque si yo defiendo a los hombres es por algo. Si él puso los ojos en Jeni y no en ella, qué problema tiene con él. Él fue el que eligió", le respondió Petrona filosa.

"¿Chiara hizo las cosas de prepo o él se prestó para hacerlo? Entonces es también él", remarcó Virginia.