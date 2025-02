Quiénes son los participantes que quedaron nominados en Gran Hermano 2024 tras el complot

Los participantes, en el confesionario

Jenifer votó a Sandra (2) y a Chiara (1). (Voto de Chiara anulado por complot)

Ulises nominó a Katia (2) y a Juan Pablo (1).

Renato fue por Lourdes (2) y a Sandra (1).

Brian nominó a Sandra (2) y a Katia (1).

Katia votó a Chiara (2) y a Sandra (1). (Voto de Chiara anulado por complot)

Luca le dio dos votos a Juan Pablo y uno a Jenifer.

Claudio nominó a Ulises (4) y a Jenifer (2).

Martina fue por Sandra (2) y a Katia (1).

Santiago votó a Jenifer (2) y a Juan Pablo (1). (Votos anulados por Petrona)

Lourdes le dio dos votos a Chiara y uno a Ulises.

Sandra nominó a Katia (2) y a Jenifer (1). (Voto anulado por complot)

Juan Pablo votó a Ulises (2) y a Lourdes (1).

Luz fue por Juan Pablo (2) y a Jenifer (1). (Voto anulado por complot)

Luciana nominó a Jenifer (2) y a Luca (1).

Chiara fue por Sandra (2) y a Luciana (1). (Votos anulados por Giuliano)

Por lo tanto, quedaron nominados de manera parcial Brian, Santiago, Sandra, Ulises, Juan Pablo y Katia y ellos deberán enfrentarse el domingo en una placa negativa.

Luz liquidó a Jenifer por enojarse con Chiara después del repechaje en Gran Hermano 2024: "De sororidad no..."

Después de un apasionante repechaje en el que los participantes tuvieron que elegir entre Giuliano Vaschetto y Renato Rossini para que uno vuelva a reingresar a la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe), Jenifer Lauría se enojó con Chiara Mancuso por darle su voto al peruano y no a su novio.

En una conversación en la habitación, varios de sus compañeros salieron a respaldar a Chiara y fulminaron a Jenifer. "Está frustrada porque se le iba a hacer más fácil que él (Giuliano) esté acá. Está sola", afirmó Luz Tito.

Ahí, Mancuso preguntó: "¿Para ustedes está bien que esté enojada conmigo?". "Está para el orto", le respondió Luz. "Para el orto", remarcó Sandra Priore.

"Vos deberías pasarte por el orto a ella, como ella lo hace con vos", le sugirió la jujeña. "De sororidad no tiene un culo, que se enoje así es malísimo", agregó durísima Luz.

"A mí me pone mal porque yo me preocupo con las personas que tengo afinidad", expresó Chiara. "Y pero no podés estar bien con todos", opinó Sandra. "Yo no iba a poner el bienestar de Ulises y de Jeni antes que el mío", aclaró Chiara.