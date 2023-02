Fabián Cubero compartió un importante momento con Indiana sin Nicole Neumann presente

"Arrancamos el año sin deudas jajaja", escribió Fabián, con una foto desde el interior del auto en la puerta del colegio donde la niña rindió una de las materias que tenía previas antes de pasar de año.

Nicole e Indiana no pasan tiempo desde mediados de diciembre. Fue en ese entonces que la joven decidió instalarse con su padre, su hermano mejor, Luca, y la pareja de él, Mica Viciconte.

Los motivos por los que Indiana Cubero no viajó con Nicole Neumann, y se quedó con su papá y Mica Viciconte

No es una novedad que la relación entre Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana, no está pasando por un gran momento. Luego de pasar las fiestas con su papá, Fabián Cubero, y su pareja Mica Viciconte, en reiteradas oportunidades la adolescente decidió no acompañar a su mamá en sus viajes.

Por estas horas, la modelo se encuentra de vacaciones en Europa, y en las imágenes que subió a su cuenta de Instagram no se ve la presencia de su primer hija, abriendo de nuevo el juego a todo tipo de especulaciones.

Lo cierto es que Indiana ya tendría decidido instalarse definitivamente en la casa que su papá comparte con Mica y su pequeño hermanito, Luca.

Si bien ninguna de las partes confirmó que la adolescente se mudará a la brevedad al hogar de Cubero y Viciconte, las pruebas están a la vista, y los momentos que Nicole comparte con Indiana son cada vez menos.

Desde su decisión de pasar Navidad con su papá, hasta no participar de su viaje a Punta del Este, y por lo que muestran en sus redes sociales, un ámbito que para ellos ha sido un lugar de expresión y catarsis a lo largo de su carrera, la relación madre e hija iría de mal en peor.