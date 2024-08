Fabián Gianola enfrentó la acusación pública que le hizo Fabiola Yañez: "Nunca me..."

“Intentaba no estar a solas con él para evitar un mal momento. No volvería a trabajar con él. Viví situaciones incómodas, de una confianza que nunca se la di porque la verdad es que no lo conocía y lo conocí en la obra. Él me hizo sentir mal e incómoda. Yo le puse los límites y se lo dije en ese momento, pero creo que tiene esa forma de ser porque ya me lo habían dicho”, dijo por aquel entonces la ex primera dama.

En este contexto, consultado por este tema por LAM, Fabián Gianola aclaró al respecto: “(Fabiola) no me denunció, no hizo ninguna denuncia (en la Justicia). Ella dijo que le había dado un abrazo que la había incomodado, lo cual es falso, pero más allá de eso nunca me hizo una denuncia ella a mí, ni yo a ella. Es todo lo que voy a decir”.

En cuanto a la denuncia por violencia de género de Yañez a Alberto Fernández, el actor evitó referirse al tema: “No opino sobre eso”, dijo.

Respecto a las causas en la Justicia de mujeres que lo denunciaron, Fabián Gianola consideró: “Terminaron todas a mi favor, fui sobreseído, tengo cinco sobreseimientos. Me denunció gente que no conozco, tres denuncias de gente que no conozco y me lo hicieron porque había una extorsión en el medio que quedó probada en la Justicia, y ahora ya está, a seguir la vida. Buscaban plata obviamente”.

"Una cosa son los medios y otra la gente y la gente me demostró mucho cariño", concluyó el actor.

fabian gianola fabiola yañez

La incómoda reacción de Tamara Pettinato por la grave denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández

Fabiola Yañez denunció por violencia de género a Alberto Fernández y Tamara Pettinato fue consultada por este tema justo horas antes de que salieran a la luz los escandalosos videos donde se la ve tomando cerveza y escribiendo una carta de amor al ex presidente en el despacho presidencial.

En el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, mostraron qué decía Tamara Pettinato al ser consultada por la grave denuncia de Fabiola a su ex pareja, en declaraciones a un programa de Tucumán.

“Pasó en el programa Tarde de diez, del canal diez de Tucumán, con Seba Finkelstein. Ayer hablé con él y me dijo que el día anterior a que salieran los videos habían tenido a Tamara, le habían preguntado por el caso de Fabiola y les había llamado la atención su respuesta”, comentó Nancy Duré.

Luego de esa explicación, se mostró al aire la entrevista en cuestión. “Estamos discutiendo la denuncia de Fabiola al ex presidente... Bueno, una más no...”, introducía el conductor.

“¿Qué quiere decir una más?”, le repreguntó picante Tamara un tanto sorprendida por la pregunta. Y Sebastián respondió: “Que tiene varias causas ya, varias denuncias… De todo”.

Ahí, Tamara Pettinato dijo: “Me cuesta a mí opinar de temas que la Justicia todavía no investigó, es como opinar de algo que no sabemos. Creo que el ser humano peca de opinar rápidamente de cosas que en realidad no se sabes qué pasó”.

“No sabés cómo va la causa, no tenés la causa, no estuviste ahí… Diego, como hablar es gratis, nos sale fácil, es la verdad. A todos, a mí también. Hablar es gratis, fácil y nos sale sobre todo cuando es de otros y no de nosotros", continuó la panelista.

Y cerró sobre el tema sin querer entrar en detalles: "Si no estuve ahí, no sé qué pasó, no leí la causa... ¿Por qué debería opinar?”.

Rodrigo Lussich observó: “Esto cobra otra relevancia hoy, es interesante verlo porque es el día anterior a que se viralice el video de ella con Alberto Fernández”.

“Se lo preguntaron porque era el tema del día la denuncia de Fabiola", comentó Duré. En tanto, Adrián Pallares cerró: "Aparte ella trabaja en un programa donde se opina, es raro también eso”.