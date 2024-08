La incómoda reacción de Tamara Pettinato por la grave denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández

“Pasó en el programa Tarde de diez, del canal diez de Tucumán, con Seba Finkelstein. Ayer hablé con él y me dijo que el día anterior a que salieran los videos habían tenido a Tamara, le habían preguntado por el caso de Fabiola y les había llamado la atención su respuesta”, comentó Nancy Duré.

Luego de esa explicación, se mostró al aire la entrevista en cuestión. “Estamos discutiendo la denuncia de Fabiola al ex presidente... Bueno, una más no...”, introducía el conductor.

“¿Qué quiere decir una más?”, le repreguntó picante Tamara un tanto sorprendida por la pregunta. Y Sebastián respondió: “Que tiene varias causas ya, varias denuncias… De todo”.

Embed

Ahí, Tamara Pettinato dijo: “Me cuesta a mí opinar de temas que la Justicia todavía no investigó, es como opinar de algo que no sabemos. Creo que el ser humano peca de opinar rápidamente de cosas que en realidad no se sabes qué pasó”.

“No sabés cómo va la causa, no tenés la causa, no estuviste ahí… Diego, como hablar es gratis, nos sale fácil, es la verdad. A todos, a mí también. Hablar es gratis, fácil y nos sale sobre todo cuando es de otros y no de nosotros", continuó la panelista.

Y cerró sobre el tema sin querer entrar en detalles: "Si no estuve ahí, no sé qué pasó, no leí la causa... ¿Por qué debería opinar?”.

Luego, Rodrigo Lussich observó: “Esto cobra otra relevancia hoy, es interesante verlo porque es el día anterior a que se viralice el video de ella con Alberto Fernández”.

“Se lo preguntaron porque era el tema del día la denuncia de Fabiola", comentó Duré. Y Adrián Pallares cerró: "Aparte ella trabaja en un programa donde se opina, es raro también eso”.

tamara pettinato.jpg

Durísima acusación de Mercedes Ninci a Tamara Pettinato por los videos con Alberto Fernández: "Es un delito"

Mercedes Ninci explicó por qué Tamara Pettinato cometió un delito tras conocerse los videos con Alberto Fernández en el despacho presidencial que generaron tanto revuelo.

En el primero de los videos se la ve tomando un vaso de cerveza en el despacho presidencial mientras el entonces presidente la filmaba y en otro está escribiendo una carta de amor al ex jefe de Estado.

“Vamos con Mercedes que dice que no es privado lo de Tamara”, introdujo al móvil Carmen Barbieri en el ciclo Mañanísima, El Trece.

“No es privado. Primero porque la casa de Gobierno es el templo de los argentinos, así que no es privado”, observó sobre el tema Mercedes Ninci.

Embed

“Y además la Ley de Ética Pública dice que el presidente debe abstenerse de usar las instalaciones para beneficio particular. Son las instalaciones del Estado Nacional. Es un delito”, fundamentó la periodista.

A lo que la conductora apuntó: “El presidente hizo que Tamara se sentara en el sillón de Rivadavia y eso no es la culpa de ella".

“No, para mí sí, porque voy al sentido común, no a las leyes. Sos periodista, una persona formada que trabaja hace años y no te das cuenta de que no podés ir a la Casa Rosada, al despacho presidencial a juguetear con el presidente”, retrucó Mercedes Ninci.

“Ubicate en la palmera… Si no mañana van a ir a sentarse a la catedral”, siguió la periodista muy enojada con la acción de su colega.

“La culpa no es de Tamara, acá la culpa la tiene Alberto y está cometiendo un delito terrible llevando mujeres a un lugar donde tiene que trabajar”, cerró Carmen Barbieri dirigiendo toda la responsabilidad por el escándalo al ex presidente.