Fabián Gianola rompió el silencio tras las denuncias de abuso sexual: "Fue una extorsión"

“A pesar de tener ofertas, porque en agosto, en octubre, en diciembre he tenido propuestas de trabajo pero no las he aceptado porque es un compromiso que no quiero asumir de tener que poner en esa situación a los compañeros, a los productores, a los dueños de los teatros, y no tengo gracias a Dios el apuro, la urgencia de trabajar”.

Y sobre cómo será el reencuentro con la gente tras estas denuncias, Fabián Gianola explicó: “No creo que pase nada raro. Incluso mis amigos del medio artístico estuvieron siempre muy cerca. Si ven mi Instagram van a ver que hace poco estuve en un crucero y había tres mil personas y me saqué setecientas fotos, todas muestras de cariño, de amor, de afecto, nunca tuve un problema ni una situación incómoda en la calle”.

En cuanto a su situación judicial, el actor sostuvo que “terminó” y añadió: “La denunciante fue para atrás con el juicio que tenía fecha de inicio para el pasado 8 de febrero de 2024, quiso llegar a un acuerdo y se llegó a un acuerdo de partes y se suspendió el juicio”.

Sobre el vínculo con sus hijos, el actor explicó: “Hace dos días comí en lo de mi hijo, mi hija vive en Costa Rica y hablamos todos los días con ella, la verdad que está muy bien la familia, está muy unida, muy bien”.

El cronista Santiago Sposatto le preguntó a qué atribuía la cantidad de denuncias de mujeres en su contra y Gianola respondió: “A una extorsión. Está claro que a una extorsión, desde el año 2017 que la primera denunciante me extorsionó y como no me pudo sacar plata un año y medio después me denunció por abuso. Esa es la historia. Los abogados se complotaron entre sí y algunos periodistas”.

fabian gianola.jpg

Sorpresivo giro y resolución de la Justicia en el juicio a Fabián Gianola por abuso sexual

El Tribunal Oral N° 3 decidió suspender el juicio oral contra Fabián Gianola por abuso sexual que inició la locutora Viviana Aguirre y decidió imponerle al actor realizar tareas comunitarias, participación en cursos de violencia de género, y entregarle una suma de dinero a la denunciante.

Es por la causa iniciada por Viviana Aguirre, quien acusó a Gianola de haber sido víctima de abuso pen los estudios de la radio donde trabaja junto a él. Si bien se tenía previsto que el proceso judicial contra el actor comenzara en febrero de 2024, la decisión del Tribunal cambió el rumbo de la causa.

“En tal contexto de esta audiencia se le solicita al Dr. Adrián Tenca (abogado de Gianola) la posibilidad de la aplicación de la suspensión del juicio a prueba, teniendo en cuenta la inexistencia de antecedentes penales de Gianola”, se indicó en el documento judicial.

El Tribunal determinó así que “la calificación jurídica prevista para los hechos que motivaron el requerimiento de elevación a juicio y la posibilidad concreta que en el eventual caso de recaer sentencia condenatoria la misma sea de cumplimiento en suspenso”.

Ante esta resolución, Fabián Gianola deberá llevar a cabo tareas comunitarias y cursos en una institución relacionada con la violencia de género y deberá indemnizar a Viviana Aguirre en la suma de 100 mil pesos.