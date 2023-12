Sorpresivo giro y resolución de la Justicia en el juicio a Fabián Gianola por abuso sexual 

Si bien se tenía previsto que el proceso judicial contra el actor comenzara en febrero de 2024, la decisión del Tribunal cambió el rumbo de la causa.

“En tal contexto de esta audiencia se le solicita al Dr. Adrián Tenca (abogado de Gianola) la posibilidad de la aplicación de la suspensión del juicio a prueba, teniendo en cuenta la inexistencia de antecedentes penales de Gianola”, se indicó en el documento judicial.

El Tribunal determinó así que “la calificación jurídica prevista para los hechos que motivaron el requerimiento de elevación a juicio y la posibilidad concreta que en el eventual caso de recaer sentencia condenatoria la misma sea de cumplimiento en suspenso”.

Ante esta resolución, Fabián Gianola deberá llevar a cabo tareas comunitarias y cursos en una institución relacionada con la violencia de género y deberá indemnizar a Viviana Aguirre en la suma de 100 mil pesos.

Fabián Gianola

Fabián Gianola reapareció y habló de las denuncias de abuso: "Es una decisión"

Fabián Gianola reapareció en la televisión luego de las denuncias por abuso sexual con acceso carnal que recibió de parte de Fernanda Meneses y Viviana Aguirre.

"Estás como desaparecido del medio", le dijo un cronista de Intrusos, América Tv, a Gianola, quien asistió al teatro para disfrutar una función de la obra La divina comedia.

"Estoy bien. Terminando las cosas que tengo que terminar y bien, tranquilo. Ocupándome de mí para volver, seguramente. Tengo ofrecimientos de teatro para el verano, pero estamos viendo", contestó el comediante. Luego resaltó "no tengo apuro" cuando le preguntaron si pensaba regresar al teatro o a la televisión en el corto plazo.

Al ser consultado por las causas de Fernanda Meneses (quien lo denunció a mediados de 2019 en un juicio que falló a favor de Gianola) y Viviana Aguirre (el juicio oral comenzará en febrero del año que viene), señaló: "Se cerraron todas las causas, queda solo una. Vamos a esperar a que se defina y va a estar todo bien. Una de las denuncias tenía doble falta de mérito con una persona (Meneses) que no pudo presentar una sola prueba. Estoy tranquilo, es cuestión de que llegue el momento".

"A esta altura del tiempo, 5 años, estoy muy tranquilo. La gente me brinda su cariño, yo voy al teatro, a comer afuera, no me ha pasado nada. Todo es bueno, cariño, apoyo y respeto. Cuando pase todo esto ya veremos cómo se sigue", agregó.

Por último, Gianola comentó: "Cuando termine todo, a lo mejor vamos a empezar a aclarar las situaciones. Cuando pueda hablar de las denunciantes... porque ahora no se puede y es mejor ser un caballero y respetar. Es una decisión mía".