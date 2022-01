Fátima Florez y otra dura respuesta contra Flavio Mendoza: "Con la salud no se juega y él tuvo prensa con eso"

Así comenzó diciendo Adrián Pallares en el móvil que tenían con Fátima Flórez desde La Feliz. Su respuesta en ese momento fue: "No tengo idea para quién está dirigida esa frase. No me parece de buen compañero decir eso o tirarte contra tus colegas".

Y el jueves 6 de enero, Fátima volvió a los escenarios, luego de ausentarse debido a que se contagió de Covid-19, la enfermedad producto de la pandemia de coronavirus. Por esta razón, tuvo que suspender las funciones de su obra en Mar del Plata, Fátima es Camaleónica (Teatro Roxy).

PrimiciasYa.com estuvo cubriendo el exitoso regreso y habló a solas con la artista. "Estoy feliz de pisar las tablas y estar de nuevo con mi gente. Estaba en mi casa contando los días para volver y me tocó el día de Reyes. Creo que ese fue el regalito de los reyes, el de volver a los escenarios. Tenemos un equipo increíble de artistas que me acompañan. Es el mega show de Mar del Plata, tenés de todo", señaló en primer lugar.

Y agregó: "Son 10 años ya sobre el escenario, una década de estar haciendo mis propios espectáculos junto a mi marido. Estoy muy agradecida a la gente que nos sigue viendo y eligiendo año tras año".

Luego, al ser consultada por las declaraciones de Flavio, arrojó: "Creo que es el folclore de siempre donde a muchos les gusta tirar una frase para que se prenda el fosforito, Creo que por ahí no fue la frase afortunada. Pero creo que de todas maneras tuvo prensa con eso. Igual no creo que le sea necesario y con la salud no se juega ni tampoco se bromea. La salud es un tema delicado y nadie va a estar levantando funciones por algo que no es".

Además, recordó: "El año pasado cuando estuve en Carlos Paz y Flavio estuvo con covid yo le mandé un mensaje, y él me lo contestó. Yo siempre soy de solidarizarme cuando alguien no la está pasando bien. Me gusta el tema de la camaradería dentro de los colegas".

Por otro lado, Fátima Florez adelantó que presentará su obra en Miami: "Después de Mar del Plata se viene Miami. Vamos hacer fechas allá con la obra y me pone muy feliz. Así que los argentinos que están allá podrán ver la obra y sumado al público internacional porque lo haremos más internacional dirigido al público de allá. Será otro mega show".

