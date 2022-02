Fede Bal contó cómo fue su experiencia en una aplicación de citas

Embed

"Lo usé una vez sola y esto fue hace 7 u 8 años atrás cuando salía y tenía 20 años", indicó Eli, una de las participantes del ciclo.

Y agregó: "Me lo desinstalé porque me dio miedo. Me dicen te paso a buscar ahora a las 3 de la mañana y se sentí muy intimidada. Fue directo a los bifes".

Ahí dio pie a que Fede comente cómo fue su experiencia en esas aplicaciones, encuentro que no se llegó a concretar: “Yo lo usé una sola vez, pero no acá, sino afuera. Pasé a buscar a una chica a las 3 de la mañana y nunca me atendió”.

fede bal.jpg

El recuerdo de Carmen Barbieri y Fede Bal a Santiago Bal

La actriz Carmen Barbieri y su hijo Fede Bal recordaron a dos años de su partida a Santiago Bal, quien falleció el 9 de diciembre de 2019 a los 83 años.

image.png

"Hoy son 2 años que te fuiste. Me preguntaron si te extrañaba, y como lo llevaba. Sabes que dije? Si, claro que sabes. Dije que no, no te extraño, si casi todas las noches hablamos y nos vemos en mis sueños. Te amo pa", expresó sentido Fede Bal en un posteo de Instagram del jueves con una imagen de la película Rumbo al mar que protagonizaron en 2018. Fede y Santiago tenían un vínculo muy fuerte.

Por su parte, Carmen Barbieri expresó desde sus historias: "Dos años después, mi recuerdo y homenaje para el señor Santiago Bal, exitoso actor, comediante, autor y director el teatro, el cine y la televisión argentina". Y agregó en otra imagen junto a su hijo y Santiago: "Se te extraña mucho".