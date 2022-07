Federico Amador contó por qué perdió cientos de seguidores en las redes

El artista expresó su sorpresa por la reacción que tuvieron algunos usuarios con un posteo que realizaron desde la cuenta Conexión Animal en Instagram.

Amador es naturalista y desde hace tiempo forma parte de ese sitio web que publica notas relacionadas a los animales, la naturaleza y los problemas que afectan a todos, como el cambio climático.

En este contexto, Federico Amador grabó un video y reveló con sorpresa lo que sucedió con esa cuenta en la red social.

"Más de 500 nos dejaron de seguir porque contamos relaciones “homosexuales” en el mundo animal, si si, en nuestro sitio @conexionanimalnet. NO LO PUEDO CREEERRR!!! Vos nos hubieras dejado de seguir?", expresó el actor en su posteo sorprendido por la reacción virtual de la gente.

Y en el video se explayó: “No sé bien qué pensar, en el Día del Orgullo Gay nosotros contamos que en el reino animal, en muchas especies, se dan las relaciones entre individuos del mismo sexo, relaciones sexuales. No se sabe si es para calmar el estrés, por diversión o por placer. Lo que les quiero contar es la cantidad de gente que nos dejó de seguir. La gente nos decía: ‘nada que ver’, que se trataban de “fallas hormonales”.

Trascendió el motivo por los qué Florencia Bertotti se alejó de la televisión

Florencia Bertotti dijo basta en la televisión después de haber sido parte de muchos éxitos. La actriz salió del seno de Cris Morena con las tiras juveniles de la productora pero un mal paso hizo que tomara la decisión de dejar todo.

La actriz venía de participar en Floricienta, una tira que tuvo gran trascendencia, pero cuando terminó en 2010 junto a su ex pareja, Guido Kazcka, produjeron Niní y Cris Morena los acusó de plagio.

“Tuvimos un problema tonto en realidad, la gente a veces se equivoca y ella se equivocó. No se puede hacer una copia de algo que acabas de terminar. Eso no nos hizo bien a ninguna. A mí no me modificó demasiado las cosas, pero a ella no le hizo bien”, dijo Cris unos años después de lo sucedido.

Tras este mal pasó, que además significó la separación escandalosa de Florencia con Kazcka, con quien ya tenían un hijo, por haberse enamorado de Federico Amador -compañero de esa tira- la actriz abandonó los sets.

Florencia se alejó del medio, solo volvió para participar de algunas pequeñas participaciones en novelas y obras de teatro. Pero giró su carrera y se volvió una emprendedora: puso un negocio de ropa para chicos.

“Si hay algo que disfruto mucho de mi día a día junto a @pancha_ba, es ver cómo cada idea que uno piensa a pulmón se hace realidad. ¡Pero por sobre todo me encanta el ida y vuelta que se genera con cada una de nuestras clientas!”, indicó la rubia en sus posteos.