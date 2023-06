Felipe Fort anunció el nuevo rumbo empresarial que lo tiene muy entusiasmado

"Esto lo grabamos hace poco menos de un año, nunca lo subí porque no veía el momento ideal. Pero, viendo todo lo que avanzamos con Gaby Rydz y Norman Smith, me parece un momento perfecto para mostrar donde arrancamos. FORTaleciendo mente, lazos y proyectos. Todo llega", comentó Felipe Fort en su reciente posteo.

A través de su arduo trabajo y dedicación, Felipe Fort ha logrado construir una sólida red de contactos y ha encontrado un mentor excepcional en la figura de Gaby Rydz, quien lo guía y aconseja en su camino hacia el éxito y con quien mantiene una estrecha relación de muchos años. Incluso antes de que Felipe naciera, el empresario ya era parte de la vida de Ricardo Fort.

La relación entre Gabriel Rydz y la familia Fort ha pasado por diferentes etapas, pero su amistad se ha mantenido sólida a lo largo del tiempo. Ahora, como mentor de Felipe, Gaby Rydz brinda su experiencia y conocimientos en el campo de los bienes raíces, guiando al joven empresario en su camino hacia el éxito en esta industria desafiante y prometedora. Así lo demuestra en el video donde deja en claro los motivos por el cual el hijo mellizo de Ricardo Fort y actual heredero de la fortuna compartida con Marta Fort, tiene un prominente futuro y rectifica lo que ya sabíamos: que tiene una amplia visión para los negocios.

“Antes de explicar por qué los bienes raíces son una buena idea, me gustaría explicar por qué Felipe Fort es una buena idea dentro de los bienes raíces. Tengo un vínculo con él muy cercano, compartimos tiempo juntos, tuvimos la posibilidad de ir a ver desarrollos inmobiliarios. Y siento que se pone como una especie de niño cuando entra a un parque de diversiones. Considero que los bienes raíces son una industria conservadora. Tenemos que tener en cuenta que no porque su pilar sean los chocolates, no pueda dedicarse o diversificar sus actividades en otras industrias... A mí me han enseñado -y esto viene de mi padre- que los ladrillos no traicionan”, aseguró Rydz.

La foto de Felipe Fort que impactó por su parecido con su papá Ricardo

Felipe Fort subió varias imágenes que llamaron la atención de sus seguidores. Pero sobre todo impactó una por el parecido físico con su papá, Ricardo Fort.

Mientras el joven estaba de viaje rumbo a Japón en medio de una escala, para pasar el rato, empezó a conversar con los usuarios y les propuso que adivinaran a donde iba.

Ricardo Fort y Felipe Fort.jpg

Pero en medio de esto, subió una imagen utilizando un filtro que le engordaba su barbilla y dejó ver muy parecido al empresario millonario que murió el 25 de noviembre de 2013.

“Me encantó la foto, salí tipo hombre de negro. Y con el team. Me encanta trabajar en equipo, voy sacando la conclusión que los ladrillos no traicionan y los chocolates tampoco. Solo es cuestión de ver primero lo que otros no ven e ir un pasito adelante”, afirmó Felipe.

Aunque se trataba de un filtro de Instagram, el mellizo de Marta Fort optó por mostrarse con un desopilante look que lo acercó mucho más a su papá.