El máximo sueño de Felipe Fort en la empresa de su papá que se frustró: "Alguien..."

Incluso, Felipe Fort había planteado esta posibilidad el año pasado desde las redes sociales, teniendo una gran aceptación de sus seguidores.

Embed

Sin embargo, desde la empresa que era de su padre no consideraron este proyecto, según indicó en un video de Instagram Thomas Fort, sobrino del Comandante.

"Y bueno, no me puedo despedir sin entrar en polémicas. El Marroc Max o Marroc XL, tengo malas noticias, no tiene muchas chances de salir", precisó el joven sobre aquella propuesta firme que tenía Felipe para realizar.

Y cerró: "Es una idea que estuvo dando vueltas hace mucho tiempo y que Felipe sondeó en las redes. Tuvo mucha aceptación, yo lo desarrollé, hice el packaging, lo presenté pero alguien no quiso que saliera”.

thomas fort.jpg

El video del original tatuaje de Felipe Fort y su novia: mordidas y lazo de amor eterno

Felipe Fort está muy enamorado de Priscila Godoy y hace unas semanas desde las redes sociales la joven sorprendió a su novio con un romántico mensaje por su cumpleaños número 19.

"El mejor cumple", expresó el joven en Instagram con dos fotos junto a su novia en medio de un yate en las playas de Cancún. Y ella le comentó el posteo con mucho sentimiento: "Te amo mucho amor mío".

Lo cierto es que los jóvenes volvieron a dar muestra del amor que se tienen y esta vez fueron por algo que durará para siempre: un tatuaje en conjunto.

Desde el estudio donde se hicieron el tatuaje, se mostró en Instagram el video de la mordida de Felipe Fort con su novia en el brazo que luego quedó en tinta en la piel.