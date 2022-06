Felipe Fort reveló qué le dijo Ricardo cuando le consultó por qué no tenía mamá

"Veía que todos tenían mamá, entonces le pregunté a mi papá qué era una mamá", indicó Felipe en diálogo con Terapia Picante.

Luego recordó la firme respuesta de Ricardo, que acudió a un vientre subrogado para ser papá.

"A ver, no es como... ‘No hijo, vos naciste por vientre subrogado, pero estás bien’. No fue tan serio. Fue ‘vos no tenés mamá’. ‘¿Pero por qué?’. ‘Porque no. ¿Para qué querés mamá si me tenés a mí?’”, le dijo Ricardo Fort a Felipe.

-Ricardo Fort-

Felipe Fort habló sobre su sexualidad

Felipe Fort se animó a hablar absolutamente de todo desde sus redes sociales. El joven heredero de Ricardo Fort dejó que sus seguidores le hagan algunas preguntas que contestó sin ningún tipo de filtro.

El hermano mellizo de Marta está en Miami, la ciudad preferida de su padre y adoptada por él hace unos años. Tras la trágica muerte de su tutor, Gustavo Martínez -que se lanzó por un piso 21 del departamento que vivían en Belgrano- el joven y su hermana cumplieron los 18 años y comenzaron a vivir la vida que habían soñado entre viajes y libertades.

Entre algunas de las preguntas que le hicieron a Felipe estuvieron: “¿Considerás que la plata compra la felicidad?”, y él joven respondió: “A mi parecer, puedo estar equivocado, el dinero puede comprarte los medios para ser feliz. Por ejemplo, recorrer el mundo, ayudar a tus seres queridos, comprarte cosas que te gusten (autos, juegos). También te da una buena calidad de vida, una obra social para que tu familia esté bien, por ejemplo”.

“¿Qué le recomendás a los pibes que aspiran a ser como vos?”, le preguntaron y contestó: “Dudo que la gente quiera ser como yo, no hice nada para que eso pase, pero si tengo que dar consejos, serían los siguientes”.

Y, llegó una que le suelen hacer seguido según comentó el joven: “¿Hetero, gay o bi?”, consultó una persona, teniendo en cuenta que su papá confesó ser homosexual públicamente pocos años antes de morir.

“Esto me lo preguntaron una banda, así que lo respondo. Soy hetero”, escribió Felipe y lo acompaño con el emoji de un hombre encogiendo los hombros, entendiendo que está defraudando a algunas personas.